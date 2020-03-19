砸3.2億拓寬投147線尋地方共識 拚111年8月完工

南投縣政府向中央爭取3.2億元擬拓寬投147線，拚111年底前完工，今國姓鄉港源社區召開地方說明會，盼居民配合土地徵收政策，加速發包施工期程；當地民眾多有共識願配合，但憂心損及住家建築，工務處則強調，規劃時有避開民宅。

縣府指出，投147線是國姓至水里南北向的主要聯外道路，也是台21線的重要防災替代道路，屬南投生活圈計畫道路，更是肩負國姓當地觀光及農特產運輸之用，但因線路幅狹窄且彎道多，車行不易，大型車則會車困難，也衍生安全問題。

縣長林明溱說，每到假日往來國姓、水里的遊客多，也常有遊覽車行經，但彎道多，路幅又不大，大車不好走，也影響地方發展及居民出入安全，地方鄉親都盼早日改善，去年向中央爭取改善，獲公路總局生活圈道路改善新興計畫核定通過。

而投147線拓寬近期完成規劃設計，今因此在國姓召開地方說明會，工務處表示，該路線4.6K至7.3K區段預定拓寬成9米路，修正彎道曲線、高低落差過大等路段，盼趕在今年10月發包工程，111年8月完工，但需居民配合土地徵收。