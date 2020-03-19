向醫護表敬意 TEATOP茶飲5店連8天醫護半價

茶飲連鎖店「TEATOP台灣第一味」自有新冠肺炎疫情以來，因為有網路訂餐系統，使得外送業績成長4成、整體業績增加2成。店家上午宣佈，為表示對醫護人員的敬意，明天起連續8天在他們全台5家醫療院所旁的店對醫護人員都半價優惠，也歡迎大家以寄杯方式向醫護人員表示敬意。

這5家店分別是台中市學士路店、高雄市六合店、南港昆陽店、台北石牌店和台中西屯總店。

TEATOP負責人楊國珍是南投名間人，為了銷售家鄉茶葉而成立茶飲公司，目前全省已有120家門市，同時在101大樓觀景台亦設有分店；南投知名的「茶二指故事館」就是該公司關係企業。

他的茶飲事業以銷售本土農產品為宗旨，所有茶飲都有合法的茶品來源，青茶每月的銷量都佔名間產量約10分之1；最近還以名間的甘蔗研發出「蔗香芝芝」新產品受到市場歡迎。

他的女兒楊心慈目前是公司企畫，她說，雖然有新冠肺炎疫情，但好在該公司半年前就設好了網路訂餐系統，並推出「在家等免出門」方案，消費者只要打電話或透過網路訂餐就可以外送，並以線上支付系統付帳。

她說，因為有這個系統，實體店面的客人雖然少了，但是網路訂餐卻大幅增逾4成，使得整體業積還增加2成；因此想要以回饋方式向醫護人員表示敬意。

楊國珍說，只要是醫護人員不管是到店面、打電話或是網路訂購外送，一律半價優待；同時也歡迎大家以寄杯方式向醫護人員表達敬意，同樣也是半價。