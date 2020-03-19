鹿谷和雅遊憩區獲中央補助 重現竹林步道山景
南投縣改善鹿谷鄉鶴山、竹映、樟空崙三條步道及石馬公園平台及和雅遊憩區，獲交通部觀光局的核定補助，搭配縣府自籌款555萬元，將一次投入1500萬元經費，系統化對於既有步道進行修繕並增設導覽牌功能。
觀光處表示，南投是觀光大縣，各鄉鎮都有獨特的景點，鹿谷鄉和雅遊憩區的步道竹林山景環境清幽，極富觀光吸引力，縣長林明溱強調即使財政再困難，也願意全力籌措，努力幫助縣內各地具潛力的景點，都能在旅遊服務等各方面有所提升，讓「地方能見度」進一步提高。
和雅遊憩區設施環境營造計畫，目前重點包括有鶴山步道鋪面、欄干改善、竹映步道鋪面及欄干改善、樟空崙步道動線改善及石馬公園平台及和雅導覽牌改善，將以交通部核定的1500萬元計畫，地方配合款多達37%，全力配合發展地方觀光。
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