鹿谷和雅遊憩區獲中央補助 重現竹林步道山景

南投縣改善鹿谷鄉鶴山、竹映、樟空崙三條步道及石馬公園平台及和雅遊憩區，獲交通部觀光局的核定補助，搭配縣府自籌款555萬元，將一次投入1500萬元經費，系統化對於既有步道進行修繕並增設導覽牌功能。

觀光處表示，南投是觀光大縣，各鄉鎮都有獨特的景點，鹿谷鄉和雅遊憩區的步道竹林山景環境清幽，極富觀光吸引力，縣長林明溱強調即使財政再困難，也願意全力籌措，努力幫助縣內各地具潛力的景點，都能在旅遊服務等各方面有所提升，讓「地方能見度」進一步提高。