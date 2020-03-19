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防範新冠肺炎 彰化長照機構身障機構禁探視

中央社 / 彰化19日電

為因應新冠肺炎疫情升溫，彰化縣衛生局今天宣布，全縣住宿式長照機構、日間照護機構和身障機構，探視規定從原本的限時限人數更改為全面禁止探視，如有特殊需求可向機構申請。

彰化縣衛生局今天發出新聞稿說明，從今天開始，縣內的住宿式長照機構、日間照護機構、身障機構全面禁止探視。建議機構提供視訊方式供家屬或親友探視，民眾如有特殊狀況要進入長照機構等探視，可以向機構提出申請，機構會視需要決定是否核准。

彰化縣衛生局長葉彥伯接受中央社記者訪問時說，原本長照機構等只有限制探訪的人數，也規定探視需在特定的時段，不過最近幾天從國外回來的民眾造成確診人數直線上升，新冠肺炎也在國外造成大流行，加上住在長照機構的多為有慢性病且行動不便的老人，屬於新冠肺炎的高危險群，才讓衛生局決定禁止探視。

葉彥伯指出，長照機構等都有合作的醫院，衛生局已要求醫院和長照機構連線，有需要進入長照機構等的民眾要拿健保卡，經刷卡確認沒有相關旅遊史且沒有傳染風險後才能進入。

根據彰化縣衛生局提供的資料，彰化縣內住宿式長照機構包括老人福利機構50家、護理之家40家、衛生福利部及退輔會所屬機構4家及產後護理之家8家，總計有102家，工作人員數有371人，住民有6608人，總計9979人。

衛生局 長照

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