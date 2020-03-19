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台中都發局長自我隔離 盧市長：他與兒子一直保持距離
台中市都發局長黃文彬因兒子自美返台身體有狀況，他自我健康管理，今請假未到議會，台中市長盧秀燕今天表示，黃局長很有警覺，與兒子保持距離，兩人見面都戴口罩。
黃文彬兒子在美國就學，3月17日早晨回國，在18日兒子自覺喉嚨有痰，審慎獨自去醫院檢查，體溫36.5度，但因是自美返台，醫院提高警覺直接收容檢驗。
盧秀燕說，父子倆見面都戴口罩並保持距離，主要是黃局長有高度防疫意識，昨天下午並主動告假「自主健康管理」，已居家辦公，將長達14天。
「雙方都有極高的防疫意識！」盧市長強調，當晚父子倆匆忙見面寒暄，均佩戴口罩，保持1公尺以上距離，18日兩人也未見面；市府已做好戒備，一切依照SOP落實防疫措施，加強管制工作。
新聞局長黃國瑋強調，黃局長擁有高度防疫意識，昨日中午他得知兒子在醫院收容治療後，立即請假補休返家自主健康管理，18日的公務行程中，全程皆配戴口罩，回到家中還運用遠端視訊來處理線上課程、業務、公文等工作，接下來也會「居家辦公」14天，請外界無須過度揣測，是否有疫情擴散的風險。
衛生局長曾梓展指出，市府所屬各機關已全面啟動戴口罩、量體溫、雙手消毒工作，3月16日起，洽公民眾更需「實名」登記基本資料，追蹤溯源降低疫情風險，呼籲市民提高警覺，共同加強防疫，保護自己與他人健康。
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