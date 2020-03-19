影／大甲媽遶境延期 他們向媽祖報告後自己走

今天原本是大甲媽祖9天8夜遶境起駕日，因新冠肺炎疫情影響，廟方宣布延期，今天仍有信徒照原訂時間自己走，從高雄到台中大甲鎮瀾宮的賴先生說，他和同事早已請好假，二人自己要走到新港奉天宮，沿路沒熱鬧人群，正好讓他們邊走，邊沈澱心情。

來自高雄的54歲賴先生，是工程人員，他今天和同事一起到鎮瀾宮參拜，二人各背著10多公斤的背包和帳篷，進入鎮瀾宮向媽祖報告他們要起馬走遶境行程，二人虔誠在進香旗上綁符令，整裝後準備出發，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤看到他們，上前說「加油」，他說信徒自發性想進香，「很好啊」。

賴男說，他4年前第一次跟大甲媽遶境，當年只跟走幾小時，後來每年請假跟走4天，一半行程，因為要請假9天不容易。

他今天和同事2人早已請好假，依原訂行程，今天到鎮瀾宮向媽祖報告後出發，要走4天到奉天宮。