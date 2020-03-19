聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／大甲媽遶境延期 他們向媽祖報告後自己走
今天原本是大甲媽祖9天8夜遶境起駕日，因新冠肺炎疫情影響，廟方宣布延期，今天仍有信徒照原訂時間自己走，從高雄到台中大甲鎮瀾宮的賴先生說，他和同事早已請好假，二人自己要走到新港奉天宮，沿路沒熱鬧人群，正好讓他們邊走，邊沈澱心情。
來自高雄的54歲賴先生，是工程人員，他今天和同事一起到鎮瀾宮參拜，二人各背著10多公斤的背包和帳篷，進入鎮瀾宮向媽祖報告他們要起馬走遶境行程，二人虔誠在進香旗上綁符令，整裝後準備出發，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤看到他們，上前說「加油」，他說信徒自發性想進香，「很好啊」。
賴男說，他4年前第一次跟大甲媽遶境，當年只跟走幾小時，後來每年請假跟走4天，一半行程，因為要請假9天不容易。
他今天和同事2人早已請好假，依原訂行程，今天到鎮瀾宮向媽祖報告後出發，要走4天到奉天宮。
賴男說，他每年走在媽祖鑾轎前，沿路熱鬧，但他的內心平靜，徒步遶境過程讓自己心情沈澱，回想反省這一年的種種，心靈充電後再出發，對他很有幫助。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言