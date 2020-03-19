郵差掉落800個口罩 印尼女看護撿到的

台中一名郵差前天發現掉落800個要運送的口罩，清水警方迅速找回，查出是印尼女看護撿到的。

印尼看護阿妮說，當天她帶著照護的阿姨結束復健，準備去菜市場買午餐，正走在醫院旁邊馬路，就看到郵差先生掉了一大包東西，她走進一看，發現是一大包的口罩，現在防疫期間，口罩這麼珍貴，她趕忙喊叫，但郵差先生沒有聽到，她又急忙往前追了約70公尺到沙田路口，已經看不到郵差身影。

阿妮說，當時有人叫她放回馬路上就好，她認為放在路上，口罩現在都買不到，擔心會被不知名的人給拿走，心想光田綜合醫院就在旁邊，交給醫院最安心。

光田綜合醫院表示，當時在急診室外值班的保全童鴻展看見阿妮拿來一大包口罩，立即謹慎將口罩妥善保管同時通報主管，並隨時留意有否民眾在周邊搜尋物品，若無人認領將轉交警方。

前天中午11點，看見警方在醫院周邊出現，主動向前詢問，確定就是遺失口罩的郵差正請警方協尋，立即將口罩歸還給郵差先生，阿妮和光田醫院19日表示，口罩能夠物歸原主都很開心，因為防疫期間，這些口罩真的很重要，也謝謝郵差先生辛苦的補給口罩。