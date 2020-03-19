彰化縣102家住宿式長照機構 今起全面禁止探訪

國內新冠肺炎病例已達百例，彰化縣衛生局今日宣布，今天起全縣102家住宿式長照機構、日間照護機構、身障機構全面禁止探視，並建請各機構提供視訊方式供家屬或親友探視。

新冠肺炎疫情升溫，歐美亞洲疫情入侵，來勢洶洶，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，國外也已傳出多起長照機構群聚確診案例，長照機構多為失能合併慢性病老人，罹患重症或死亡之風險比一般人高，必須嚴防群聚事件之發生，所以今天起全面禁止探視，不過對於有特殊探視需求，經機構評估確有需要，可提供健保加身分證確認無14天內國外旅遊史且無傳染風險之虞者，才能入內探視。