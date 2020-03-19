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彰化縣102家住宿式長照機構 今起全面禁止探訪
國內新冠肺炎病例已達百例，彰化縣衛生局今日宣布，今天起全縣102家住宿式長照機構、日間照護機構、身障機構全面禁止探視，並建請各機構提供視訊方式供家屬或親友探視。
新冠肺炎疫情升溫，歐美亞洲疫情入侵，來勢洶洶，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，國外也已傳出多起長照機構群聚確診案例，長照機構多為失能合併慢性病老人，罹患重症或死亡之風險比一般人高，必須嚴防群聚事件之發生，所以今天起全面禁止探視，不過對於有特殊探視需求，經機構評估確有需要，可提供健保加身分證確認無14天內國外旅遊史且無傳染風險之虞者，才能入內探視。
彰化巷住宿式長照機構包括老人福利機構50家、護理之家40家、衛生福利部及退輔會所屬機構4家及產後護理之家8家，共102家，工作人員共有3371人及住民6608人，共有9979人，彰化縣傳染病防治流行疫情指揮中心也加強對住宿式長照機構辦理機構分艙分流教訓訓練課程，包括工作人員、服務對象健康管理，個案通報處置、加強消毒防護措施等，以防有任何疫情破口。
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