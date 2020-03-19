中市局長自主管理 衛生局：即使陽性無礙市府運作

台中市都發局長黃文彬因兒子17日從美國返台，昨天下午身體不適，醫師要求留院觀察，黃局長向市長請假，展開居家自主管理，成為六都首位「居家自主健康管理」的局長。市長盧秀燕表示，她很擔心，今天下午檢測報告出爐，希望平安。

衛生局長曾梓展表示，市府上周率先強化防疫措施，民眾進入市府洽公必須戴口罩、量體溫、消毒雙手及實名登記，即日起各區長改以視訊方式參與市政會議、不必親自出席，另也主動針對全體同仁及共同生活對象調查國外旅遊史。萬一黃局長兒子是陽性個案，市府員工未直接接觸，照常運作。

曾局長說，面對接觸15分鐘以上才可能被傳染，以黃局長的狀況，短暫且保持距離談話，即使陽性，傳染力低，且間接接觸不必自主管理。

都發局局長黃文彬的兒子自美返台，18日早上黃局長兒子自覺喉嚨有痰，慎重處理獨自到醫院檢查，醫院確認兒子體溫36.5度，並未發燒，醫院因為詢問出國史後，立即提高警覺，直接收容觀察並檢驗。

台中市新聞局長黃國瑋表示，黃局長兒子至今沒有發燒，黃局長當日也並未與兒子有任何接觸，但黃局長在18日得知兒子在醫院收容治療後，立即請假返家自主健康管理，且18日的公務全程皆有配戴口罩，回到家中還運用遠端視訊來處理線上課程、業務、公文等工作，接下來也會「居家辦公」14天之久。