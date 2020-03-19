台中生煤自治條例遭宣告無效 環團批政治操作罔顧人命

行政院日前以牴觸空汙法為由，宣告台中生煤自治條例無效，環團今在記者會高舉「政治操作、罔顧人命」的標語，批評中火減煤四成期望落空，呼籲撤回宣告。時代力量立委陳椒華說將提出空汙法修正案，不讓空汙法掐死地方的減煤權限。

國民黨立委楊瓊瓔說，台中生煤自治條例105年至108年底送中央備查，從未被告知有牴觸疑慮，明明優於空汙法管制卻被強制撤回，怎能照顧人民健康。

爭好氣聯盟發言人石毓菁表示，台中兩任市長林佳龍、盧秀燕都說生煤自治條例可改善空汙，卻在一夕之間被行政院撕毀，讓中部居民情何以堪。

她說，最新空汙排放清冊統計，中火的氮氧化物、硫氧化物為固定汙染源最大排放戶，即使減煤四成仍是中部第一大汙染源。中部人呼吸的空氣跟北部人不同，生煤自治條例明定中火減煤期程，管制比空汙法嚴格，才能保護中部人健康。

針對行政院認為生煤自治條例自創空汙法未有的審查標準及展延許可條件，環境權保障基金會律師黃馨雯說，地方制度法規定直轄市自治事項包括環境保護，而每個地方汙染不同，自有因地制宜必要。她說，且生煤自治條例是加嚴空汙法規定，除非地方放寬或刪除中央標準才有牴觸疑慮，行政院作法有侵害地方自治之虞。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民表示，彰化、南投、雲林、嘉義都在中火下風處，受空汙嚴重影響，這已不只是台中的問題，其他縣市立委也應慎重思考共同支持減煤。

彰化縣環境保護聯盟執行秘書吳慧君說，台中生煤自治條例規定不再核發生煤與石油焦許可證，且要求建置室內煤倉，可以保護下風處空氣品質，台中很多煤灰會汙染彰濱沿海地區，影響海洋跟地下水質。居民原本期待落實條例，卻被中央說無效就無效，明顯是政治操作犧牲人民的健康。