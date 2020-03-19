影／市府官員自主隔離 盧秀燕：若確診將展開疫調
台中市長盧秀燕今天上午出席「台中居家檢疫替代所」說明會，面對記者提問有官員因家屬有旅遊史出現不適症狀，請假自主隔離14天。盧秀燕表示，今天下午篩檢報告將會出爐，若檢驗結果為陽性，將會展開疫調，相關接觸人員就會被通知需要居家檢疫以及自主管理。
盧秀燕今天宣布成立「台中居家檢疫替代所」，針對無固定住所、但有居家檢疫需求的民眾，可洽區公所或致電1999市民專線申請，每天收費2000元，含三餐及盥洗用品，每日追蹤協助台中市民。
民政局表示，替代所採申請審核制，對象為台中市民及台中求學或工作者，透過1999專線申請後，民政局會指派里幹事訪查，審核通過後會通知入住，並提供聯絡窗口，入住即發關護包及物資包，入住期間不可叫餐食外送。
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