因應逃難潮中市設居家檢疫替代所 第一階段30間

中央流行疫情指揮中心規定，今起所有入境者一律居家檢疫14天，台中市長盧秀燕上午宣布成立「台中市居家檢疫替代所」提供無固定住所、但有居家檢疫需求的民眾，可洽區公所或1999市民專線申請，每日收費2000元含三餐及盥洗用品，每日追蹤關懷。第一階段30間，再視情況尋找適合場所。

中央流行疫情指揮中心昨日宣布，即日起非本國籍者限制入境，所有入境者居家檢疫14天，回溯3月5日至14日自歐洲入境者需居家檢疫，居家檢疫需求增加，但部分民眾無固定居所或有特殊困難，因此市府積極尋覓合適場所，成立居家檢疫替代所。

台中市長盧秀燕表示，近日在國外求學就業國人數萬名，台中市設居家檢疫替代所，方便市民。

民政局長吳世瑋表示，替代所採申請審核制，對象包含台中市民及在台中求學、工作者，有需求者本人或親友，可洽戶籍地或居住地區公所申請（周一至五9：00-17：00）平日晚間及假日可洽1999台中市民一碼通，民政局將指派里幹事實地訪查。

民政局審核通過後會通知入住，並提供聯絡窗口；入住期間每日收費2000元，含三餐及盥洗用品，入住即發關護包及物資包，不可叫餐食外送。

第一階段提供30個入住名額，陪伴居家檢疫有困難者度過檢疫期，後續將視申請情形持續媒合適合場所，增加數量。

交通局長葉昭甫表示，市府已依規定調用計程車成立防疫專車，每日上午8點至下午5點在指定地點待命，提供居家檢疫者往返醫療院所，收費方式依里程跳表，除現金支付，也提供電子支付及台中市敬老愛心卡感應扣款，降低接觸機會。

交通局並說明，計程車加入防疫任務前，駕駛均事先接受職前衛生教育訓練，載送時除了確實戴上口罩，每次執行任務前後均會徹底消毒車輛及勤洗手。