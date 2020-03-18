二林精機恐成蚊子園區？ 彰縣府駁環團

歷經3任縣長、10多年的彰化縣二林精密園區， 經6次環評，本預估4月送環保大會，但環保團體反對，昨10多人到縣府抗議要求撤銷。縣府表示因中美貿易大戰與疫情影響，仍有很大需求，有300多家廠商表達意願，將來會兼顧產業與環保開發。

環保團體反對理由是破壞寶貴農地，且彰化縣工業用地閒置甚多，台灣機械設備生產已負成長，開發後恐成為蚊子工業區。

抗議前夕還傳出插曲，李姓青年接到謾罵及恐嚇電話，彰化警分局特別部署20名警力戒護，最後平和收場。

抗議的廖崇倫、李宇翔說，二林是台灣糧食生產重地，不適合精密機械產業，縣府不檢討中科二林園區失敗土地使用例子，假開發為名消滅350公頃的農地；彰化縣環境保護聯盟執行秘書吳慧君表示，彰化工業用地閒置嚴重，且機械設備業呈負成長7.5%，將來恐將成為蚊子園區。

彰化縣建設暨綠能發展處產發科長陳駿瑜說，因中美貿易戰、疫情衝擊中國生產工廠斷鏈，非常多廠商詢問土地供給，占地520公頃的二林精密園區開發更須積極推動，表達投資意願廠商多達300多家，超過供給的兩倍。

陳駿瑜表示，此機械園區歷經多年報編審查，專家學者做出嚴謹討論，地方多數民意也支持促成發展，解決彰化人口外流，縣政府推動會兼顧產業經濟發展與環境保護的永續發展。