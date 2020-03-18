防疫不外出 寶麗金餐廳冠軍主廚元氣盛宴送上門

新冠肺炎疫情逐漸升溫，消費者大多不願出入公眾場所聚餐，台中寶麗金餐飲集團宣布，推出「冠軍主廚元氣外帶組合餐」，還有提升免疫力的「十全大補湯」，讓民眾可以在家與親友享受美味餐點。

消費者點餐後，由配合的計程車專屬免費（4公里免費)外送到府，安全又健康，標榜讓民眾輕鬆在家品味猶如在餐廳用餐般的美饌盛宴。

寶麗金餐飲集團營運長王君萍表示，新冠肺炎疫情衝擊國內餐飲市場，以寶麗金為例，七期市政與北屯崇德兩家分店，2、3月業績平均下滑約五成。

而少掉的訂席，很多都是延期，寶麗金餐飲集團接受消費者延期，期限為一年。據調查，以2月份取消的企業春酒為例，其中有五成計畫在五一勞動節時補辦。

這次，寶麗金餐飲集團將「元氣外帶組合餐」的餐飲內容大升級，菜色升等加量不加價，元氣外帶組合餐四人份為2,500元，六人份3,500元，約為原價的八折。

而四人合菜餐點包括有好吃開胃的「港式掛爐三味盤」、外酥內嫩的「乾煎豉油生抽蝦」、豐腴鮮美的「醋香蜜嫩子排」、清爽脆口的「銀杏百合碧綠蔬」、營養美味的「珍珠櫻花糯米糕」，還有香氣逼人的「文蛤火腩鱘魚湯」。

另外，冠軍主廚池一明也特別研發可提升免疫力的「十全大補湯」，材料包括有茴香、洋甘菊、蘋果、老薑、通天草、檸檬、蔓越莓、銀耳、葡萄柚、發酵黑蒜頭、猴頭菇等。

王君萍表示，因應疫情升溫，集團各分店配合政府防疫政策，均備有酒精消毒機及額溫槍，並針對用餐區及公共區域，每2小時進行一次消毒，加強清潔及消毒工作，積極防護。

在員工防護部份，也請所有服務人員戴上口罩，並要求每小時消毒雙手，或使用肥皂及清潔劑洗手，提升員工自主健康管理。

防疫期間，考量消費者減少外出聚餐，因此推出外送服務，讓消費者免排隊、免出門，利用訂餐專線訂餐，即可輕鬆享受快速且便利的星級美食外帶外送服務。

王君萍表示，集團有感新冠肺炎疫情持續蔓延，全球各國陸續淪陷，雖然在此波的影響下，餐飲業影響甚巨，但仍決定以具體行動支持台灣防疫，活動期間每賣出一份元氣外帶組合餐，都將提撥10%，捐給衛生福利部疾病管制署作為防疫基金。