彰化輔導9千多家未登記工廠合法 全台首發辦說明會

彰化縣未登記工廠有9千多家，其中完成補辦臨時工廠有1568家，為因應工廠管理輔導法「特定工廠管理及輔導」從3月20日起施行，彰化縣政府是全國第一個舉辦說明會的縣市 。縣長王惠美強調，第一階段是已經通過臨時工廠登記者，3個月內須儘速換照，在105年5月19日就已經存在的工廠，只要符合這次修法有關消防、水利、公安等規則，在20年內就可取得合法用地及建物，希望業者全力配合。

依此一新法，凡已領有臨時工廠登記者，在2年內換發特定工廠登記、20年內取得用地及建物合法，而於105年5月19日以前屬低汙染的既有未登記工廠，2年內申請納管、3年內提工廠改善計畫（包括環保、消防、水利水保），核定後兩年內完成改善、10年內取得特定工廠登記、20年內取得用地及建物合法等四階段；非屬低汙染者，政府輔導轉型、遷廠或關廠，至於105年5月20日後新增未登記工廠，依法停止供水供電及拆除。

經濟部工業局中區管理處執行長雲瑞龍說，台灣平均每年工廠登記4千家，這次納管3.8萬家及7500餘家臨登工廠，共約4.5萬家，這是史無前例超大規模針對未登記的工廠進行納管工作，縣府團隊超前部署，就可以讓工廠事業主少走冤枉路、少花冤枉錢。