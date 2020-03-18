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影／驚險！埔里南港溪谷大崩塌 下方工人驚逃
南投縣埔里鎮投131線牛洞路段，2017年發生落石砸車，導致1名女駕駛失控撞山壁身亡；今天午後，該路段對面的南港溪谷山壁突發生嚴重崩塌，大量土石滾落而下。事發當時，下方還剛好在施工，所幸工人及時逃生，無人傷亡。
而位在埔里鎮水頭里的投131線串連埔里和魚池兩地，車流量不小，但落石頻傳並造成傷亡，縣府為此施作雙層落石攔截網；未料今天該路段又發生落石，且是大面積山壁崩塌，還好是發生對面、未緊鄰道路的溪谷才影響交通又釀傷亡。
當時目擊民眾表示，事發地點是南港溪旁的山壁，今天下午3點多開始有一些小石頭掉落，沒想到，約莫半小時過後，山壁整個坍方崩塌，大量土石傾洩而下。現場黃沙灰塵漫天，河道因此被阻斷，土石至少堆了約40米高，偶有零星落石。
民眾也提到，當時下方還在施工，工人被嚇到逃竄，還好有及時逃走；據了解，該工程是南投農田水利會的珠仔山水圳災修，經確認應無人受困，而事發後試圖以挖土機疏通水道，但因持續崩塌、土石量龐大，未能搶通，後續會繼續處理。
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