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2020台灣燈會「產業讚聲燈區」滿意度調查9成好評

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
「大同寶寶海洋嘉年華，歡喜慶鼠年」，大同寶寶化身為海洋之子，划著電鍋乘風破浪，獲得民眾票選第二名。圖／台中市經發局提供
「大同寶寶海洋嘉年華，歡喜慶鼠年」，大同寶寶化身為海洋之子，划著電鍋乘風破浪，獲得民眾票選第二名。圖／台中市經發局提供

2020台灣燈會在台中佳評如潮！台中市經濟發展局針對「產業讚聲燈區」進行滿意度調查，結果顯示，近9成民眾認為企業燈座有助「提升其形象」，近8成5肯定燈會在台中「幫助地方經濟成長」，更有高達92.2%民眾對這次燈會感到滿意。

經發局根據調查指出，在「產業讚聲燈區」民眾對「Hiwin機器人-上銀科技」燈組感到最為驚豔，以小火車搭配科技舞動機器人，打造戶外展示館燈組，展現出鮮明的企業形象；其次是「大同寶寶海洋嘉年華，歡喜慶鼠年」，大同寶寶化身為海洋之子，划著電鍋乘風破浪；緊接著「鋼鐵築夢-豐興鋼鐵」，以6米高機器人掃射互動光感照亮遊客行走道路，驚奇感十足。

位於后里馬場園區前的「產業讚聲燈區」集結在地29家知名企業，以募集燈座和贊助方式完成整體園區規劃。

經發局長張峯源說，「產業讚聲燈區」採公私合作，邀企業設計自家精神及文化的燈座，這次調查顯示民眾滿意度高，日後活動可積極邀請企業與民間團體參與，創造雙贏。

2020台灣燈會「鋼鐵築夢-豐興鋼鐵」以6米高機器人掃射互動光感照亮遊客行走道路，驚奇感十足。圖／台中市經發局提供
2020台灣燈會「鋼鐵築夢-豐興鋼鐵」以6米高機器人掃射互動光感照亮遊客行走道路，驚奇感十足。圖／台中市經發局提供
經發局根據調查指出，在「產業讚聲燈區」民眾對「Hiwin機器人-上銀科技」燈組感到最為驚豔。圖／台中市經發局提供
經發局根據調查指出，在「產業讚聲燈區」民眾對「Hiwin機器人-上銀科技」燈組感到最為驚豔。圖／台中市經發局提供

台灣燈會 后里馬場

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