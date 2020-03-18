台灣白魚保育小組成立　17單位跨域合作護棲地

台灣白魚是國內珍貴稀有保育類野生魚類，南投縣埔里鎮一新社區近年積極推動復育，林務局南投林管處近期也邀集政府機關、NGO團體、專家學者和社區夥伴等17單位跨域合作成立「台灣白魚保育小組」，盼分責分權共同維護棲地環境。

南投林管處指出，台灣白魚又名台灣副細鯽，是台灣特有種，但因分布狹隘、棲地劣化及汙染、河岸開發、農藥及除草劑等因素，導致數量急遽減少，被列入珍稀保育類野生魚類。

南投林管處與水土保持局、特有生物研究保育中心等17單位成立「台灣白魚保育小組」，日前在一新社區首次召開「台灣白魚保育跨域平台會議」。

南投林管處長李政賢說，過去就不斷補助一新社區辦理溪流生物調查、棲地及避難池維護與友善農業推廣等工作，未來也會評估生態系服務給付的可行性。但保育並非少數單位可完成，因此跨域合作，也建構中部地區國土生態保育綠色網絡。

水保局南投分局長陳榮俊也表示，針對台灣白魚棲地「台牛坑溪」後湖橋上游野溪整治、白魚避難池修繕、淺山生態物種調查及水質監測等都與相關單位及專家配合分工，安全與生態兼容模式調查或施工，就是盼邁向人與產業、自然共生願景。