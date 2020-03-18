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彰化食品汙泥汙染 卜蜂等食品廠擬處置計畫年底前清完

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
食品加工汙泥違法傾倒在彰化偏遠農地，目前已由清除業者打包清理。圖／彰化環保局提供
食品加工汙泥違法傾倒在彰化偏遠農地，目前已由清除業者打包清理。圖／彰化環保局提供

彰化檢方去年追查食品加工汙泥違法傾倒在彰化偏遠農地，造成污染與惡臭，但違法傾倒的處理業者沒有資力恢復原貌，檢方清查食品汙泥來源包括多家食品大廠，依據廢棄物清理法第30條要求產源食品廠對廢棄物負起連帶清理義務，卜蜂、愛之味、義美以及碁富等廠已陸續向彰化環保局提清除計畫，預計年底能清除3千多噸的廢棄食品汙泥。

彰化芳苑鄉一帶去年6月間遭民眾檢舉農地堆置大量不明廢棄物，滲出黑水並散發惡臭，檢方後續追查起訴15人包括食品廠員工、清除業者與掮客等，但大量汙泥廢棄物後續仍被堆在農地，居民不斷向環保局反應惡臭傳出。

在承辦檢察官協調下，除了被起訴的違法清除業者福茂公司、方圓公司負責打包現場食品汙泥，產源食品大廠也負起清除義務，彰化環保局依照聯單量以及處理業者的行車軌跡，分配處理地號。

環保局指出，不法業者棄置農地污泥地點包含彰化縣芳苑鄉、埤頭鄉、溪州鄉等共計11處，但有的農民已翻土或隨著時間過去，廢棄汙泥已不易被察覺，碁富目前負責清理1處已打包完成清理，義美與卜蜂都提出處置計畫，義美預計3月前可清完1處，卜蜂則須清除3處，年底前完成，愛之味則展延到4月再提處置計畫。

彰化地檢署檢察官施教文說，環保案件的最終目標除了追出犯罪所得外，最重要的是清除廢棄物，恢復環境原狀，食品大廠雖稱是交給環保署公告的合格處理廠商，對於下游處理業者亂丟行為並不知情，但像食品廠賣給連鎖速食店的雞肉來源、成分也都被要求清楚記錄，食品廠對廢棄物處理也可比照辦理。

彰化環保局長江培根說，食品汙泥清除業者收了錢卻非法將廢棄物棄置農田，應負起第一順位清除責任，但因沒能力處理，才找第二順位食品產源負連帶清除義務。

全台目前僅剩10家可收食品加工污泥的處理廠，卜蜂也傳出有意自行設置處理廠，江培根說，食品汙泥目前主要仍是做成堆肥，這次食品廠也有規劃做熱處理，可拌入其他無機性汙泥作為骨材。

食品加工汙泥違法傾倒在彰化偏遠農地，目前已陸續清除。圖／彰化環保局提供
食品加工汙泥違法傾倒在彰化偏遠農地，目前已陸續清除。圖／彰化環保局提供

廢棄物 農地 檢察官

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