賞鷹防疫 1萬隻灰面鵟鷹兩周內過境八卦山

已經舉辦27年的彰化縣「2020鷹揚八卦賞鷹活動」，今年因新冠肺炎疫情影響，為減少群聚感染風險，取消盛大活動及生態攤位，但保留以戶外踏青的方式賞鷹， 彰化縣野鳥學會理事長謝孟霖表示，今年灰面鵟鷹過境彰化，根據統計到17日為止，數量已經超過4千隻。

彰化縣政府今天上午舉辦鷹揚八卦活動簡單的開幕儀式，王惠美說，每年春分前後3月至4月，又名南路鷹、清明鳥的灰面鵟鷹，從南台灣經過彰化八卦山脈，清晨的起鷹、傍晚的落鷹，以及鷹群急速起落形成的「鷹柱」，都很有看頭。據彰化縣野鳥學會調查果，最近3年來，灰面鵟鷹過境數量約在1萬6000到1萬8000隻，與過去「南路鷹，一萬死九千」差異太多了，是經大家共同努力才有這樣的生態保育成果。

王惠美表示，雖然防疫期間盡量避免室內群聚，邀請大家到戶外走走，一路走上來，可感受到山間的舒適感，欣賞鷹的雄姿，相信一定會心情更好，免疫力更好，身體更強壯。

南投林區管理處處長李政賢歡迎民眾來八卦山旅遊踏青，並希望大家能一起維護環境，切莫因為一己之私、架設鳥網，危害鳥類的繁殖與棲息。