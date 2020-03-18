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廢BRT衍生4700萬賠償與利息誰該負？藍綠今激辯

聯合報 / 記者張明慧／台中即時報導
台中市議會召開專案小組調查BRT衍生賠償責任問題，市府局處長嚴陣以待報告。記者張明慧／攝影
台中市議會召開專案小組調查BRT衍生賠償責任問題，市府局處長嚴陣以待報告。記者張明慧／攝影

台中BRT已走入歷史，但驟然喊停引發與廠商賠償爭議至今未休，目前還有4500萬元未付，多年再衍生200多萬利息；台中市議會專案小組今開會，藍營認為應先追究責任歸屬，不能隨便拿納稅人的錢支付；綠營反批是前市長胡志強以查驗代替驗收才惹禍。

今年開會重點，在於接手的盧團隊，該不該編預算支付BRT與廠商賠償金額？當年局長與公務員有沒有民事或刑事負責？

國民黨議員楊正中指出，廢BRT是政治決定，當年的龍團隊還故意遲不驗收、關閉系統設備、放任設備損壞，政風處調查明明有3個以上缺失，為何考紀會審查結果無人須負責，只想官官相護，隨便拿老百姓納稅血汗錢付錢了事，他大罵：「為何議會要背書？怎能如此呼攏通過？」如此政風處大可裁撤，市府也應公布考紀委員名單。

李中也批，前交通局長王義川承諾協調4500萬元支付，還說大話這是「政務官的責任」，結果沒負責，導致除了本金，再衍生出200多萬利息，「為何要全民幫他負責？台中市民不會同意」。他要求除了民事，還要追究刑事毀損公務等責任。

民進黨議員賴佳微反駁，當時若不是前市長胡志強急於在2014年啟用BRT，以查驗代替驗收，就不會引發這些爭議，若真要辦王義川，得要一併調查胡志強有無責任。

中市法制局長李善植說，後續產生的利息過失，是前交通局長承諾與廠商談判若盡力卻無法達和解，並無責任，但若未做，會有疏失。交通局長葉昭甫表示，當時交通局有請律師協助，但目前查協商紀錄，確認未書面資料與廠商協商。

政風處代處長許金來，依判斷書與交通局資料研析，認為有行政責任缺失，並送交市長核准批示，至於後續考紀會決定非政風處責任。

民進黨議員賴佳微（左）認為前台中市長胡志強將BRT工程以查驗代替驗收，因果關係才衍生這些疏失。記者張明慧／攝影
民進黨議員賴佳微（左）認為前台中市長胡志強將BRT工程以查驗代替驗收，因果關係才衍生這些疏失。記者張明慧／攝影
國民黨議員楊正中質疑廢BRT有「三個故意」，衍生糾紛應追究責任，不能拿納稅人的錢付錢了事。記者張明慧／攝影
國民黨議員楊正中質疑廢BRT有「三個故意」，衍生糾紛應追究責任，不能拿納稅人的錢付錢了事。記者張明慧／攝影
國民黨議員李中（右）也要求追究前交通局長王義川的民事與刑事責任。記者張明慧／攝影
國民黨議員李中（右）也要求追究前交通局長王義川的民事與刑事責任。記者張明慧／攝影

BRT 胡志強 王義川

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