快訊

失蹤妙齡女尋獲成遺體 槍砲犯涉殺人棄屍三峽

直播／我新冠肺炎破百例大關 單日狂增23例2人無旅遊史

聽新聞
test
0:00 / 0:00

二林精機園區恐成蚊子園區？ 彰化縣府：供不應求

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
環團成員與反二林精機園區青年捧著彰化出產的白米，在彰化縣政府廣場前，呼喊口號反對二林精密機械產業園區開發案，呼籲縣府主動撤案，並徹底檢視彰化縣不當的工業發展。記者劉明岩／攝影
環團成員與反二林精機園區青年捧著彰化出產的白米，在彰化縣政府廣場前，呼喊口號反對二林精密機械產業園區開發案，呼籲縣府主動撤案，並徹底檢視彰化縣不當的工業發展。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府積極推動的二林精密機械產業園區目前正辦理環評階段，但環保團體除反對破壞寶貴農地外，並認為彰化縣工業用地閒置甚多，台灣機械設備生產負成長，將來恐將成為蚊子工業區，今天發起10多名青年到縣府抗議，要求撤案。但縣府表示，因中美貿易大戰及此次新冠肺炎疫情影響，仍有很大需求，有三百多家廠商表達意願，將來會兼顧產業與環保開發。

在反二林精機青年到縣府抗議的前夕，昨晚傳出一名抗議李姓青年接到謾罵及恐嚇電話，威脅將到抗議現場丟雞蛋等語。彰化警分局擔心今天的抗議場合有人鬧場，特別部署約20名警力到場戒護，後來雖然平和收場，但警方仍受理報案。

抗議成員廖崇倫、李宇翔表示，二林地區是台灣的糧食生產重地，不適合精密機械產業，縣政府不檢討中科二林園區失敗的土地使用例子，卻假開發為名，消滅350公頃的農地，要怎麼讓人相信這樣的縣政府會為人民打造有遠見的建設？

彰化縣環境保護聯盟執行秘書吳慧君表示，彰化縣的工業用地閒置嚴重，且根據台灣機械公會網站統計，2019年度與去年度同期相比，機械設備業整體呈現負成長7.5%，加上二林精密機械園區並非機械業群聚區域，將來恐將成為蚊子園區。

環保聯盟成員與青年捧著彰化出產的白米，呼喊口號反對二林精機開發案，呼籲縣府主動撤案，並徹底檢視彰化縣不當的工業發展。

針對環團對二林精密機械產業園區提出的質疑，彰化縣政府建設暨綠能發展處產發展科長陳駿瑜說，近來因中美貿易戰、新冠肺炎疫情衝擊中國生產工廠斷鏈等原因，有非常多廠商詢問土地供給情形，擔心未來土地供給仍為不足，所以占地520公頃的二林精密園區的開發，必須更積極加速推動，目前表達投資的廠商已有300多家，超過供給的兩倍。

陳駿瑜表示，二林精密機械園區歷經多年報編審查過程，由中央相關機關單位與各專家學者做出嚴謹的討論審查，最近一次的環保署小組審查已做成盡速開發的決議，地方民意非常支持，希望能夠促成地方發展，除能解決彰化縣人口外流的問題外，縣府推動也會兼顧產業經濟發展與環境保護永續發展。

環團成員與反二林精機園區青年捧著彰化出產的白米，在彰化縣政府廣場前，呼喊口號反對二林精密機械產業園區開發案，呼籲縣府主動撤案，並徹底檢視彰化縣不當的工業發展。記者劉明岩／攝影
環團成員與反二林精機園區青年捧著彰化出產的白米，在彰化縣政府廣場前，呼喊口號反對二林精密機械產業園區開發案，呼籲縣府主動撤案，並徹底檢視彰化縣不當的工業發展。記者劉明岩／攝影

青年

延伸閱讀

彰化綠營質疑未針對疫情紓困 縣府：防疫不分藍綠

彰化警官不聽勸受困土耳其？方仰寧：已透過管道協助

彰化92年歷史古宅似「宮原眼科」 賣家出售2500萬盼人接手

中部也能追橘紅旋風！彰化3處「木棉花道」滿開成艷紅隧道 快把握最佳賞花期

相關新聞

拚了！南投縣內各風景區及三家遊樂業者四月全部優惠價

面對新冠肺炎疫情擴散遙遙無期，對南投縣內各觀光產業的嚴重衝擊，縣府主動與縣內各風景區及觀光遊樂業者合作，攜手推出「輕鬆遊...

防堵疫情台灣半鎖國 旅宿業者出奇招搶國旅客

新冠肺炎疫情持續升溫，台灣啟動半鎖國政策，旅宿業者為了搶國旅市場，紛紛祭出優惠吸客。梨山賓館除了推折扣優惠，並加贈福壽山...

賞鷹防疫 1萬隻灰面鵟鷹兩周內過境八卦山

已經舉辦27年的彰化縣「2020鷹揚八卦賞鷹活動」，今年因新冠肺炎疫情影響，為減少群聚感染風險，取消盛大活動及生態攤位，...

廢BRT衍生4700萬賠償與利息誰該負？藍綠今激辯

台中BRT已走入歷史，但驟然喊停引發與廠商賠償爭議至今未休，目前還有4500萬元未付，多年再衍生200多萬利息；台中市議...

二林精機園區恐成蚊子園區？ 彰化縣府：供不應求

彰化縣政府積極推動的二林精密機械產業園區目前正辦理環評階段，但環保團體除反對破壞寶貴農地外，並認為彰化縣工業用地閒置甚多...

中捷募資網站賣小綠綠車 議員批恐讓炒家收購、抬價

台中捷運綠線即將在年底通車，捷運公司率先在群眾募資網站開賣暱稱「小綠綠」的縮小版合金迴車，限量1300台；台中市議員張耀...

台中408關懷據點關閉？ 盧秀燕：防疫升級、持續服務

台中市長盧秀燕今天訪視西屯何明社區關懷據點訪視，了解防疫作為，並當場向社區老人宣導防疫觀念。盧秀燕說，台中市有408關懷...

南投縣老人送餐超過20年 再添兩個生力軍團隊照顧老人

南投縣長照特約單位老人營養餐飲服務，照顧符合中低收入或低收入戶，經評估符合失能等級2至8級備餐不方便或困難者，今年更有南...

世界蘭展取消 變全台「行動蘭花展」

國內蘭花產業受疫情波及重創，很多外銷供給日本、韓國與大陸訂單全退，南投蘭花業者表示，今年出貨量可能趨近於零。中市府好不容易爭取到的世界蘭花展，也因疫情取消，但斥資3千萬購買蘭花布展完成8成，只好分散北中南各國道休息區、景點，成了「另類移動蘭花展」。

彰縣行銷蔬菜 中市水果擬轉內銷

新冠肺炎疫情衝擊農產，外食人口大減，蔬菜需求下降。彰化縣埤頭農會發現，今年種植量未增，但疫情以來平均菜價和去年相比少了5元，彰化縣府除提供集運補助，縣長王惠美昨天帶頭做高麗菜餅和水餃，行銷在地蔬菜，刺激國人消費量，台中研擬將外銷水果轉為國內銷售。

中市全民抓空汙 最高獎金200萬

中市府市政會議昨通過「台中市檢舉固定汙染源違反空氣汙染防制法案件獎勵辦法」，提供獎金由民眾盯緊汙染大戶或由內部員工「吹哨」。檢舉人可以是個人、多人或團體，查獲違反空汙法事實，且罰款達10萬元以上，檢舉者就可獲得罰款最高5%的獎勵金，最少5000元起跳；另依空汙法最高罰則2000萬元，個人檢舉最高可得100萬元。

南投國姓鄉咖啡遭蟲害 公所補助購買誘捕器

南投縣國姓鄉是國內最大咖啡產地之一，近年受氣候暖化影響，咖啡果小蠹肆虐成疫區，「蟲害」致產收減少約2成；農委會表示，已研發效果佳、成本低的生物防治誘捕器，公所將編20萬元補助農民購置。

熱門新聞

新冠肺炎確診才剛破蛋的雲林 馬上又增加一例

出現首例確診個案 苗栗研議提升疫情指揮中心層級

3生公車未戴口罩聊天 司機勸導被嗆記車號引論戰

影／5片口罩1片出自台南 24小時不斷電拚出日產能202萬片

西班牙籍教授兼歐洲小兒專科醫師：阿中部長非常厲害！

嘉縣府一樓天花板半夜突崩塌 幸無人受傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。