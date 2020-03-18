二林精機園區恐成蚊子園區？ 彰化縣府：供不應求

彰化縣政府積極推動的二林精密機械產業園區目前正辦理環評階段，但環保團體除反對破壞寶貴農地外，並認為彰化縣工業用地閒置甚多，台灣機械設備生產負成長，將來恐將成為蚊子工業區，今天發起10多名青年到縣府抗議，要求撤案。但縣府表示，因中美貿易大戰及此次新冠肺炎疫情影響，仍有很大需求，有三百多家廠商表達意願，將來會兼顧產業與環保開發。

在反二林精機青年到縣府抗議的前夕，昨晚傳出一名抗議李姓青年接到謾罵及恐嚇電話，威脅將到抗議現場丟雞蛋等語。彰化警分局擔心今天的抗議場合有人鬧場，特別部署約20名警力到場戒護，後來雖然平和收場，但警方仍受理報案。

抗議成員廖崇倫、李宇翔表示，二林地區是台灣的糧食生產重地，不適合精密機械產業，縣政府不檢討中科二林園區失敗的土地使用例子，卻假開發為名，消滅350公頃的農地，要怎麼讓人相信這樣的縣政府會為人民打造有遠見的建設？

彰化縣環境保護聯盟執行秘書吳慧君表示，彰化縣的工業用地閒置嚴重，且根據台灣機械公會網站統計，2019年度與去年度同期相比，機械設備業整體呈現負成長7.5%，加上二林精密機械園區並非機械業群聚區域，將來恐將成為蚊子園區。

環保聯盟成員與青年捧著彰化出產的白米，呼喊口號反對二林精機開發案，呼籲縣府主動撤案，並徹底檢視彰化縣不當的工業發展。

針對環團對二林精密機械產業園區提出的質疑，彰化縣政府建設暨綠能發展處產發展科長陳駿瑜說，近來因中美貿易戰、新冠肺炎疫情衝擊中國生產工廠斷鏈等原因，有非常多廠商詢問土地供給情形，擔心未來土地供給仍為不足，所以占地520公頃的二林精密園區的開發，必須更積極加速推動，目前表達投資的廠商已有300多家，超過供給的兩倍。