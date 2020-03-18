防堵疫情台灣半鎖國 旅宿業者出奇招搶國旅客

新冠肺炎疫情持續升溫，台灣啟動半鎖國政策，旅宿業者為了搶國旅市場，紛紛祭出優惠吸客。梨山賓館除了推折扣優惠，並加贈福壽山農場門票，現在入住，還可立即預訂楓葉季和明年櫻花季的訂房，相當划算。台中長榮桂冠酒店則與租車公司合推「你住房．我送車」住房專案，刺激國旅。

梨山賓館副總經理林閔政表示，每年的楓葉季和櫻花季是梨山賓館天天客滿的旺季，訂房入住不僅沒折扣，甚至一房難求。但今年因疫情衝擊，旅遊風氣轉淡，3月住房率減少2成多，因此梨山賓館打破往例首度開放訂房給4、5、6月入住的客人，可以提早預訂10月以後楓葉季與明年櫻花季的房間，每入住1房，即可預定2間房間；並享有平日75折、假日95優惠，入住更加碼贈送福壽山農場門票。

為讓台北人放心出遊，梨山賓館還推出4人以上成行的到府接送活動，每人4650 元，一輛車只載送一家人，不與其他人併車；為了感謝醫護人員在第一線為全民守住健康，4、5月期間，醫護人員入住不分平假日一律3500元，加贈晚餐和福壽山門票。

林閔政說，疫情延燒，「這已經不是生意好不好的問題，而是能不能活下去的關鍵」，高山旅店平常經營就己不易，此次受疫情影響更顯艱難。除了祭出優惠搶客，梨山賓館也執行開窗計畫，房客人住當天窗戶會全部打開，並不使用圓桌的桌菜，改為一家人共同用餐的組合套餐，讓民眾放心漫遊梨山。

台中長榮桂冠酒店為刺激國旅，與格上租車合作推出「你住房．我送車」住房專案，6月底前入住，雙人房只要3588元、家庭房只要4588元起；假日入住再加價1200元，皆享有咖啡廳早餐，再依入住天數贈送24小時免費租車。