中捷募資網站賣小綠綠車 議員批恐讓炒家收購、抬價

台中捷運綠線即將在年底通車，捷運公司率先在群眾募資網站開賣暱稱「小綠綠」的縮小版合金迴車，限量1300台；台中市議員張耀中質疑中捷在特定網站接受贊助、集資作法，不符合群眾募資意義，反會讓有心炒家介入收購，再在拍賣市場哄抬價格。

中捷公司表示，配合通車陸續推出商品，透過募資平台銷售，是藉平台特性，以首波銷售了解市場接受度，作為未來商品開發參考；另也透過平台與潛在客互動，以預購狀況隨時更新透明，付費方式多元，作為未來中捷網路銷售之參考。

張耀中說，依美國全國群眾募資協會定義是社會大眾透過小額資金贊助，發揮群體集結力量支持個人或組織執行目標或專案，結合團購與預購的「預消費」，募集產品研發、創業計畫、公益慈善等項目資金。

他指中捷迴力車早已製作完成並交貨，以募資方式只是增加曝光，炒作捷運通車與周邊商品話題，不符平台意義；且募資量體過小，對象並非活動而是商品，易讓有心人介入後續拍賣、哄抬價格。

中捷募資1300台迴力車，每輛含運費320元，製作成本約33萬左右；依中捷預定年度淨損是8.95億元，實在不必用募資方式行銷宣傳。

但中捷公司說明，募資平台是一個販售通路，行銷手法類似「募資」，與大眾所知的蝦皮、奇摩雖有區隔，販售通路本質仍相同；flyingV 是台灣大型的群眾募資網站之一，專案類型多元且專案總數多，知名案例包括「POIEMA 空氣淨化器」、 「金萱，新時代中文字型」。