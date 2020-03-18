台中408關懷據點關閉？ 盧秀燕：防疫升級、持續服務

台中市長盧秀燕今天訪視西屯何明社區關懷據點訪視，了解防疫作為，並當場向社區老人宣導防疫觀念。盧秀燕說，台中市有408關懷據點、照顧1萬5000名長輩，部分縣市老人關懷據點關門，但台中市年輕市民反映，擔心長輩在家沒人陪伴，盼市府勉強支撐，市府考量目前疫情相對緩和，408關懷據點防疫升級，服務持續進行，「就像照顧我們的學生一樣」，負起照顧責任，並持續評估疫情滾動調整，若未來疫情加劇也不排除暫緩，市府皆會提前因應，讓長輩及家人安心。

盧秀燕今天在社會局長彭懷真、西屯區長陳寶雲、何明里長趙淑妙等人陪同下，前往西屯何明社區關懷據點訪視，市議員陳淑華到場關心，立委張廖萬堅、議員黃馨慧、張廖乃綸、林祈烽服務處也派代表與會，視察防疫落實情形，逐一確認長輩、據點人員及民眾到場皆進行量測體溫、雙手消毒、實名登記等防疫作為。

盧秀燕說，年輕市民反映，擔心長輩沒有去社區關懷據點，待在家中沒人陪伴很不放心，台中市現階段勉強支撐，把陪伴、關懷工作加入防疫措施，台中市408關懷據點全部調整配合防疫，今天來看看調整的狀況，也感謝社會局、衛生局、社工、醫護人員和里辦公室辛苦付出。

盧秀燕指出，這段期間，408處社區關懷據點落實防疫措施，長輩及工作人員進入據點前除落實量體溫，活動中每兩小時更需雙手消毒，提升防疫密度，避免與他人肢體接觸；此外，老人共餐改餐盒形式，讓長輩可選擇回家用餐，減少群聚感染風險。台中疫情相對緩和，關懷據點服務不中斷，全力守護長輩健康。