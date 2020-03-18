南投縣老人送餐超過20年 再添兩個生力軍團隊照顧老人

南投縣長照特約單位老人營養餐飲服務，照顧符合中低收入或低收入戶，經評估符合失能等級2至8級備餐不方便或困難者，今年更有南投縣左岸成長學苑關懷協會及埔里基督教醫院加入，共計有12個送餐單位，投入照顧老人和身障者行列。

南投縣社會及勞動處說，送餐服務單位會針對老人健康，聘請專業營養師設計適宜菜單，專人送餐到府，讓他們得到最好的生活照顧。去年南投縣政府核定補助經費約為4635萬元，包括13鄉鎮市公所及10家長照送餐服務提供單位，服務人數共有899人，累計服務人次達27萬5291人次。

南投縣是全國最早推動老人送餐服務的縣市，921大地震時，南投受創嚴重，不少民眾家破人亡，尤其是老人家最弱勢，連吃飯都成問題。當時民間主動組成社團投入老人送餐服務，包括國姓鄉南投縣生活重建協會、中寮鄉龍眼林福利協會，都是第一波的民間團體，

經過20多年，這些志工團體仍堅持服務，內容更擴大為提供長照居家服務、日間照顧、送餐服務、交通接送、關懷據點、社會企業、社區培力、急難救助、延緩失智失能、臨時托顧，也讓南投成為老人長照的模範。