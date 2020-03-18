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南投縣老人送餐超過20年 再添兩個生力軍團隊照顧老人
南投縣長照特約單位老人營養餐飲服務，照顧符合中低收入或低收入戶，經評估符合失能等級2至8級備餐不方便或困難者，今年更有南投縣左岸成長學苑關懷協會及埔里基督教醫院加入，共計有12個送餐單位，投入照顧老人和身障者行列。
南投縣社會及勞動處說，送餐服務單位會針對老人健康，聘請專業營養師設計適宜菜單，專人送餐到府，讓他們得到最好的生活照顧。去年南投縣政府核定補助經費約為4635萬元，包括13鄉鎮市公所及10家長照送餐服務提供單位，服務人數共有899人，累計服務人次達27萬5291人次。
南投縣是全國最早推動老人送餐服務的縣市，921大地震時，南投受創嚴重，不少民眾家破人亡，尤其是老人家最弱勢，連吃飯都成問題。當時民間主動組成社團投入老人送餐服務，包括國姓鄉南投縣生活重建協會、中寮鄉龍眼林福利協會，都是第一波的民間團體，
經過20多年，這些志工團體仍堅持服務，內容更擴大為提供長照居家服務、日間照顧、送餐服務、交通接送、關懷據點、社會企業、社區培力、急難救助、延緩失智失能、臨時托顧，也讓南投成為老人長照的模範。
社會暨勞動處長林志忠說，考量南投幅員廣大、送餐不易，為讓縣內服務使用者都能吃到餐食，今年更新增南投縣左岸成長學苑關懷協會及埔基醫療財團法人埔里基督教醫院加入送餐行列，共計有12個送餐單位服務鄉親，也能克服志工人數不足等問題，為縣內老人提供更便利的服務，達到普及、方便及營養的餐食需求，讓老人家和身障者能吃飽吃好沒煩惱。
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