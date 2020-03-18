影／若疫情持續嚴峻 盧秀燕:不排除關閉社區關懷據點

台中市長盧秀燕今天早上前往關懷據點訪視，瞭解據點的防疫作為。由於新冠肺炎全球疫情嚴峻，盧秀燕在受訪時表示，若疫情持續升溫，不排除關閉社區關懷據點。

盧秀燕指出，台中市一共有408個關懷據點，照顧的長輩人數約一萬五千人左右，部份縣市許多地方已關閉社區關懷據點，但是因為市民反應由於工作因素，白天無法照顧長輩，是不是可以勉強支持關懷據點的運作。她表示，台中目前疫情相對緩和，所以據點還能持續照顧長輩生活起居。但是疫情檢討是滾動式的，全球疫情瞬息萬變，若到不得已的時候，不排除關閉社區關懷據點。