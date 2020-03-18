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影／若疫情持續嚴峻 盧秀燕:不排除關閉社區關懷據點

攝影中心 / 記者黃仲裕／即時報導
台中市長盧秀燕前往忠明教會關懷據點訪視，瞭解據點的防疫作為，並對長輩做防疫宣導。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕前往忠明教會關懷據點訪視，瞭解據點的防疫作為，並對長輩做防疫宣導。記者黃仲裕／攝影

台中市盧秀燕今天早上前往關懷據點訪視，瞭解據點的防疫作為。由於新冠肺炎全球疫情嚴峻，盧秀燕在受訪時表示，若疫情持續升溫，不排除關閉社區關懷據點。

盧秀燕指出，台中市一共有408個關懷據點，照顧的長輩人數約一萬五千人左右，部份縣市許多地方已關閉社區關懷據點，但是因為市民反應由於工作因素，白天無法照顧長輩，是不是可以勉強支持關懷據點的運作。她表示，台中目前疫情相對緩和，所以據點還能持續照顧長輩生活起居。但是疫情檢討是滾動式的，全球疫情瞬息萬變，若到不得已的時候，不排除關閉社區關懷據點。

盧秀燕說，若未來社區關懷據點關門，長輩如何安置與照顧，需要請市民事先做好規劃，做好因應措施，以免措手不及。

台中市長盧秀燕今天早上前往社區關懷據點對長輩做疫情防疫宣導。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕今天早上前往社區關懷據點對長輩做疫情防疫宣導。記者黃仲裕／攝影

疫情 盧秀燕 台中市

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