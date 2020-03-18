拚了！南投縣內各風景區及三家遊樂業者四月全部優惠價

面對新冠肺炎疫情擴散遙遙無期，對南投縣內各觀光產業的嚴重衝擊，縣府主動與縣內各風景區及觀光遊樂業者合作，攜手推出「輕鬆遊南投，身心輕鬆，荷包也輕鬆」 優惠活動，4月1日起一整個月的優惠好康，鼓勵民眾走出戶外，到南投呼吸新鮮空氣，有益身心健康。

觀光處表示，配合清明連假及南投縣信義鄉雙龍瀑布及七彩吊橋啟用，南投縣內風景區及三家遊樂業者共計16個景點，4月1日起全票一律變成優惠票價，為小資一族輕鬆省荷包。

景點包括教育部的鳳凰谷鳥園生態園區、車籠埔斷層保存園區，南投縣府的南投天空之橋、竹山瑞龍瀑布園區、清境高空景觀步道、雙龍七彩吊橋、信義琉璃光之橋，林務部奧萬大森林遊樂區、台大溪頭自然教育園區、鳳凰自然教育園區，梅峰農場，以及興大惠蓀林場，遊樂區如九族文化村、杉林溪森林生態渡假園區、泰雅渡假村、清境農場等，全部聯手推出門票或住宿大優惠。