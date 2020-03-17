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許淑華善心牽線 會計師公會捐1200包白米贈家扶

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
會計師公會在立委許淑華牽線下關注地方兒少弱勢，今捐贈1200包白米給南投家扶中心，盼在防疫期間關懷與滿足受助家庭最基本的生活需求。圖／南投家扶中心提供
會計師公會在立委許淑華牽線下關注地方兒少弱勢，今捐贈1200包白米給南投家扶中心，盼在防疫期間關懷與滿足受助家庭最基本的生活需求。圖／南投家扶中心提供

新冠肺炎疫情蔓延引發全球關注，會計師公會則在立委許淑華牽線下關注地方兒少弱勢，今專程前往南投家扶中心捐贈1200包白米，盼在防疫期間關懷與滿足受助家庭最基本的生活需求，南投家扶也將藉由訪視分送且宣導防疫。

南投家扶中心指出，目前服務照顧縣內13鄉鎮約1785戶2935名兒少，但近年景氣下滑，民眾捐款或物資募集較為不易。今年又遭逢新冠肺炎疫情爆發，對勸募難免仍造成影響，所幸在各界協助或牽線下仍有部分企業或團體伸援協助。

許淑華日前牽線串連台灣省、台中市等會計師公會捐贈白米助弱，透過南投家扶中心服務平台，轉贈1200包白米給受扶助的個案家庭。

這1200包白米今送達南投家扶中心，由許淑華、台灣省會計師公會理事長黃協興、台中市會計師公會理事長蕭珍琪及其他理監事、會計師等代表轉贈。

會計師公會在立委許淑華牽線下關注地方兒少弱勢，今捐贈1200包白米給南投家扶中心，盼在防疫期間關懷與滿足受助家庭最基本的生活需求。圖／南投家扶中心提供
會計師公會在立委許淑華牽線下關注地方兒少弱勢，今捐贈1200包白米給南投家扶中心，盼在防疫期間關懷與滿足受助家庭最基本的生活需求。圖／南投家扶中心提供

家扶中心 新冠肺炎 許淑華

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