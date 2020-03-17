防護衣穿上身 南投收容所超真實演練防疫

新冠肺炎疫情升溫，移民署中區事務大隊南投收容所考量該所場域屬大型聚眾場所，人員出入頻繁，且收容各國非法移工，存在群聚感染風險，今進行新冠肺炎模擬實況演練，南投衛生局也派員前往指導，確保該所面對突發疫況能正確應變。

南投收容所制訂「因應嚴重特殊傳染性肺炎應變計畫」，今天收容所全體動員進行防疫應變演練，除口罩、酒精等放疫用品，也拿出防護衣實際穿脫操作，從物資整備、出入管制、消毒、轉介採檢到就醫協助，過程絲毫不馬虎，更找來南投衛生局疾病管制科科長趙聆惠到場指導。