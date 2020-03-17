疫情衝擊農產 王惠美下廚推銷大宗蔬菜拉菜價

新冠狀肺炎疫情衝擊農產，外食人口大減，蔬菜需求下降，彰化埤頭農會發現，今年種植量未增，但疫情以來平均菜價和去年相比少了5元，對農民影響相當大。彰化縣府除提供集運補助，縣長王惠美今天帶頭做高麗菜餅和水餃，行銷在地蔬菜。

王惠美說，這學期開學晚兩星期，學校營養午餐供應較晚，加上新冠肺炎疫情影響國人外食意願，大宗蔬菜需求量下降，菜價受影響。她鼓勵大家在疫情期間可準備豬肉、高麗菜等食材包水餃，包好冰在冰箱，隨時都可煮來吃，蔬菜也可變化出多種料理，如高麗菜曬乾後可以燉排骨、炒辣椒等，也可煮成高麗菜飯。

彰化縣種植花椰菜產量全國最多，溪湖果菜市場總經理蔡健文說，3月春耕開始，菜價一般平穩，但疫情以來菜價比去年同期低，已進場護盤研判要到清明節。果菜市場目前也累積收購400噸花椰菜，可冷藏做成花椰菜乾。