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影／有點萌！南投議事廳麥克風竟戴「浴帽」防疫
南投縣議會今起召開第19屆第7、8次臨時會，會期10天擬審議縣府及議員提案共28件。因是新冠肺炎疫情升溫後首次開議，議會面對防疫不敢鬆懈，除管制出入口量額溫、消毒，議事廳麥克風全戴上「浴帽」防口水噴濺，意外成為焦點。
因今天是新冠肺炎疫情升溫後首次開議，多數議員、官員和行政人員雖都戴著口罩與會。議會對防疫也不敢鬆懈，將過去清一色的黑色麥克風，全部戴上了防潑水的不織布防塵套，看起來就像戴上白色的「小浴帽」，有點萌也引發討論。
縣議會秘書長陳國忠說，考量到議事廳發言狀況頻繁，麥克風海綿套易吸附口水，又不易清潔，同仁專程去找防潑水，但不影響收音的防塵套，每次開會後就全面汰換，避免傳染。
議員蔡銘軒會後也做實驗，確認水量不大這個「小浴帽」就不會漏水，足以防堵口水噴濺吸附麥克風。
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