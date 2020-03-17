員林蜀葵花田開園在即 疑遭噴藥破壞

彰化縣員林市公所每年春天利用南區公園旁休耕農地，種植蜀葵花，打造「一丈紅」花海，今年原本預計本周五就要開園，卻傳出蜀葵花遭人蓄意噴灑藥劑，造成植株葉片、花朵枯黃，估算受損面積為總種植面積五分之一，目前已報案，台中區農業改良場今天也派員採樣送驗。

花田目前封園養護，養護廠商本月15日巡查發現園區蜀葵花遭受人為蓄意噴灑不明藥劑，立即向警方報案，但因附近監視器不多，還未找到人，警方表示加強花田巡邏工作，並持續調查，至於花田遭噴何種藥劑，仍待檢驗報告。

員林市公所舉辦蜀葵花季至今已邁入第6年，公所文化觀光課前課長詹錫芬2014年利用南區公園旁閒置的1600坪農地打造蜀葵花田，每年3、4月1萬6000多株、20多種顏色的蜀葵花矗立在眼前，也成為熱門打卡景點，公所每年投入約90多萬委託廠商照顧花田，即便花季一過，還需要整地、育苗等，平時維護都為了讓各地遊客一年一度欣賞到花田美景。