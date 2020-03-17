霸氣！偏鄉咖啡農捐上萬包咖啡 鼓勵防疫第一線

新冠肺炎疫情蔓延升溫，為感謝醫護和疾管人員辛勞，南投縣國姓鄉咖啡農李明杰霸氣捐贈濾掛式咖啡1萬包，當地因此颳起「防疫咖啡」旋風，其他咖啡農紛加碼，首批5000包將在後天送往中央流行疫情指揮中心，後續由公所統籌發送。

國姓鄉栽種咖啡面積近200公頃，是全台最大的咖啡產地，當地木子咖啡企業社農民李明杰有感於第一線防疫人員辛勞，霸氣準備1000盒10包入，市價約30萬元的濾掛式咖啡包，要捐給流行疫情指揮中心官員及醫護，感謝他們的付出。

李明杰說，當年921大地震重創南投縣，國姓鄉也在社會各界幫助下重新發展，他一直記著這份恩情，而今年爆發肺炎疫情，防疫人員在第一線全力守護，他想做些什麼來感謝付出，因此決定捐出1萬包他自行產製烘焙的半水洗咖啡包。

李則透過國姓鄉公所協助捐贈，但其善舉消息一出，意外在當地颳起「防疫咖啡」旋風，不少咖啡農紛響應要加碼捐贈咖啡包，公所表示，目前百勝村咖啡確定要捐1200包，其他還在陸續統計中，大家都盼用國姓的好咖啡向防疫人員致敬。