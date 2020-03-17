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彰化綠營質疑未針對疫情紓困 縣府：防疫不分藍綠

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
民進黨彰化縣議會黨團昨天舉行記者會，質疑新冠肺炎疫情當頭，百業蕭條，彰化縣迄今仍未有對產業具體的紓困措施。記者劉明岩／攝影
民進黨彰化縣議會黨團昨天舉行記者會，質疑新冠肺炎疫情當頭，百業蕭條，彰化縣迄今仍未有對產業具體的紓困措施。記者劉明岩／攝影

民進黨彰化縣議會黨團今天舉行記者會，質疑新冠肺炎疫情當頭，百業蕭條，彰化縣迄今仍未有對產業具體的紓困措施，尤其通過600億防疫紓困特別預算案，要求縣府提報計畫積極爭取；縣府除列舉已實施的紓困計畫回應，強調「防疫不分藍綠，紓困更須團結」，一起向中央爭取紓困經費。

民進黨團召集人尤瑞春及縣議員賴澤民、賴清美、李成濟、莊陞漢、楊妙月、王國忠等人指出，目前縣內各行各業都成為這波新冠肺炎疫情下的受災戶，從觀光旅宿業、餐飲業到傳統產業、農業畜牧業，都面臨原物料供應鏈中斷或是國內外訂單減少的營運生存危機，進一步影響縣民工作機會。但相對於各縣市紛紛提出租稅優惠、紓困融資、經濟振興計畫紓困方案之際，彰化縣政府卻遲遲沒有動作，問各縣府各局處則一問三不知。

民進黨縣議員還說，中央已通過600億防疫紓困特別預算，彰化縣政府有必要提出紓困需求，向中央爭取補助，否則到時候彰化沒爭取到，反而怪罪中央。李成濟還要求縣府應在臨時會前，提出紓困計畫方案，必要時還要動用預備金，以安定人心。

彰化縣政府回應表示，縣長王惠美在疫情甫開始，就要求各單位提出對應疫情紓困的推動作為，包括推出彰化縣幸福圓夢貸款計畫，現正與多家銀行洽談，提供利息補貼，減輕急需資金週轉的縣內中小企業及商號的負擔，並配合中央紓困計畫內容，建立整合中央、地方紓困服務單一窗口；在農業方面則辦理農漁業紓困貸款，並協助農特產品加工與行銷。

在觀光產業方面，主動協助彰化縣旅遊產業協會提案作業，期能和產業共同合作，在中央資源同意調配政策下，為彰化縣業者謀求最大利益；受疫情衝擊而影響營業情形的娛樂業者，依營業情形予以減徵娛樂稅。

針對600億紓困預算，縣府表示會配合中央紓困計畫內容，建立整合中央、地方紓困服務單一窗口，也籲請不分黨派團結一致向中央爭取更多實質的疏困經費與計劃，縣府後續也會就中央不足的部分研擬適當方案，將有限資源做最有效的運用。

疫情 新冠肺炎

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