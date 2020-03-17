咖啡果小蠹肆虐 台灣最大咖啡產地國姓鄉淪疫區

南投縣國姓鄉是國內最大咖啡產地，但近年受氣候暖化影響，咖啡果小蠹肆虐成疫區，蟲害致產收減少約2成，農委會研發效果更佳、成本更低的生物防治誘捕器，盼降低危害，公所則鑑於疫情致景氣蕭條，編列經費20萬元補助農民購置。

國姓公所指出，國姓鄉栽種咖啡面積近200公頃，居全台之冠，也是國內唯一擁產地認證的咖啡，但近年氣候暖化，肆虐南部咖啡產區的咖啡果小蠹，由南而北擴散，而入侵鄉內低海拔產區，未料連年暖冬，蟲害加速蔓延擴及中海拔產區。

而咖啡果小蠹雌蟲會鑽入咖啡果實取食產卵，幼蟲在內部孵化後鑽食，導致壞果不能採收，也無法烘成豆；林姓咖啡農說表示，鄉內推動產地認證，嚴格檢驗農藥殘存，不能噴藥，生物誘捕器成本較高，效果又有限，產收因此減少2至3成。

林提到，若懸掛生物防治誘捕器，大概3、4棵咖啡樹要掛1個，一分地大概就要40、50個，因此費用少說都是5000元起跳，如果栽種面積較大，或是蟲害問題嚴重得密集懸掛，成本就更高，難免吃不消，但不廣泛使用又影響防堵蟲害。

農委會魚池茶改場為此協助研究改良型的咖啡果小蠹防治誘捕器，強化誘捕液揮發速度，並提高使用便利性和期限，誘捕率因此提升，同時透過透過技術移轉廠商量產，成功將資材成本自120至150元，降至90元，大量採購可再少20元。

國姓公所則表示，為體恤咖啡農辛勞，也考量今年景氣受疫情影響，公所編列20萬元經費協助農民購置誘捕器，計劃每個補助10元；另看準今年入冬氣溫偏低，疫情尚未擴大，今辦理咖啡果小蠹防治會議，盼預防勝於治療，提升防治效果。