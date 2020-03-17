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全國首創 嘉義縣財稅局查核稅籍結合空拍機

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣財政稅務局日前運用資訊科技、整合技術並結合空拍機，將嘉義縣地價稅籍與房屋稅籍空間座標化，嘉義縣長翁章梁今天上午前往了解實際操作情形。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣財政稅務局日前運用資訊科技、整合技術並結合空拍機，將嘉義縣地價稅籍與房屋稅籍空間座標化，嘉義縣長翁章梁今天上午前往了解實際操作情形。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣財政稅務局日前與影像創作公司及靜宜大學產官學合作，運用資訊科技、整合技術並結合空拍機，成功將嘉義縣地價稅籍與房屋稅籍全面空間座標化，提高稅籍精確度，減少徵納爭議，空拍機也可協助稽查人員前往人力無法到達的地點執行查核。

財稅局表示，他們歷經1年努力，將房屋及土地稅籍資料整合，運用資訊勾稽技巧，將轄內所有地價稅籍與房屋稅籍全面空間座標化，稅務人員可以運用電腦科技及GIS地理資訊系統，建立智慧化工具，逐步擺脫傳統查核做法及提升稽徵績效，更可提高稅籍精確度，減少錯誤發生。

財稅局表示，他們也開發一套系統，由操作人員輸入標的物座標、航線、飛行高度和自動飛行等資料後，空拍機能自動起飛、拍攝，再自動返航，精準定位查核標的物，降低操作人員的操控壓力。

嘉義縣長翁章梁表示，稅務人員查核常因視角有限、地形限制、「內有惡犬」等限制，影響查核準確性，透過空拍機升空拍攝，可全方位查看人力難以檢視的地方，隨著空拍機普及化，許多公務機關已經廣泛使用空拍機執行任務，應用在稅務單位則是全台首創。

翁章梁表示，嘉義縣財稅局今年1月已於全國地方稅務機關稽徵業務會議中舉行此開發技術發表會，會後也受邀到各縣市稅務單位分享經驗，相信由嘉義縣扮演領頭羊，一定能帶領全國稅務機關邁向新的里程碑。

翁章梁今天上午與嘉義縣財政稅務局長蕭俊明、建設處長林聰利、地政處長邱慧燕、綜合規畫處長郭凱迪、新聞行銷處長劉孋瑩等，多位與無人機業務相關的局處首長，前往馬稠後汙水處理廠實際了解空拍機查核稅籍操作情形。

嘉義縣長翁章梁（右一）今天上午與多位無人機業務相關局處首長，前往馬稠後汙水處理廠實際了解空拍機查核稅籍操作情形。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣長翁章梁（右一）今天上午與多位無人機業務相關局處首長，前往馬稠後汙水處理廠實際了解空拍機查核稅籍操作情形。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣長翁章梁（左五）今天上午與多位無人機業務相關局處首長，前往馬稠後汙水處理廠實際了解空拍機查核稅籍操作情形。 圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（左五）今天上午與多位無人機業務相關局處首長，前往馬稠後汙水處理廠實際了解空拍機查核稅籍操作情形。 圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（左）今天上午前往了解空拍機查核稅籍實際操作情形。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（左）今天上午前往了解空拍機查核稅籍實際操作情形。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣財政稅務局日前運用資訊科技、整合技術並結合空拍機，將嘉義縣地價稅籍與房屋稅籍全面空間座標化，提高稅籍精確度。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣財政稅務局日前運用資訊科技、整合技術並結合空拍機，將嘉義縣地價稅籍與房屋稅籍全面空間座標化，提高稅籍精確度。記者陳玫伶／攝影

空拍機 嘉義 翁章梁

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