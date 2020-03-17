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疫情延燒！心疼醫療人員辛勞 吃的、用的物資湧進醫院

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化醫院檢驗師在疫情期間身負重任，也相當忙碌。記者林敬家／攝影
彰化醫院檢驗師在疫情期間身負重任，也相當忙碌。記者林敬家／攝影

新冠肺炎延燒，先前曾傳出有店家疫情期間不願外送餐點到醫療院所被抨擊，但有更多人感謝醫療人員的辛勞，紛紛送上物資慰問，益生菌廠商嘉盈公司今天親送600罐的養樂多給彰化員榮醫療體系醫護人員，台積電慈善基金會也寄送蔓越莓酥、滴雞精等給彰化醫院，感謝他們的辛苦，讓醫護人員甜在心頭。

醫護人員的防疫形象深入人心，彰化醫院近日收到民眾企業捐贈的雞精、泡麵等物資加油打氣，還有人捐護手霜，希望護理人員的雙手不因一再消毒而龜裂粗糙，台積電慈善基金會連續幾天寄了蔓越莓酥、滴雞精、巧克力、各類飲品到彰化醫院，也指名給名防疫英雄醫檢師。

彰化醫院檢驗科主任游雅言表示，中央流行疫情指揮中心為了擴大檢驗量能，在2月11日通過部立彰化醫院成為新冠肺炎指定檢驗機構，負責雲林及彰化檢驗業務，近期再支援台中及南投，24位醫檢師中有6位專責新冠肺炎病毒檢驗，讓醫檢師業務加重。

當醫護扛起第一線防疫的責任，後續的科學判讀依據就落在這群醫檢師身上，醫檢師平時著防護衣、手戴2層手套操作，游雅言指出，檢驗一批新冠肺炎檢體需4至6小時，也因此人力吃緊無法排休，假日也要加班，畢竟防疫不分平假日，他們必須在最短的時間內去確認檢體是陰性或陽性，這牽涉到後續疫情中心的決策，不容出錯。

益生菌廠商嘉盈公司協理張宏碁今天也親自送來600罐的養樂多給員榮醫院、員生醫院，張宏碁表示，嘉盈公司就設在員林市，許多公司幹部也都是在地人，這一陣子醫護人員為了防疫工作，大家都辛苦，公司特別致贈自家公司產品養樂多，希望向醫護人員表達謝意。

台積電慈善基金會也寄送蔓越莓酥、滴雞精等給彰化醫院，感謝醫檢師辛勞。記者林敬家／攝影
台積電慈善基金會也寄送蔓越莓酥、滴雞精等給彰化醫院，感謝醫檢師辛勞。記者林敬家／攝影
嘉盈公司協理張宏碁今天親自送來600罐的養樂多，要幫員榮醫療體系全體的醫護人員加油打氣。記者林敬家／攝影
嘉盈公司協理張宏碁今天親自送來600罐的養樂多，要幫員榮醫療體系全體的醫護人員加油打氣。記者林敬家／攝影
嘉盈公司協理張宏碁今天親自送來600罐的養樂多，要幫員榮醫療體系全體的醫護人員加油打氣。記者林敬家／攝影
嘉盈公司協理張宏碁今天親自送來600罐的養樂多，要幫員榮醫療體系全體的醫護人員加油打氣。記者林敬家／攝影

新冠肺炎 醫護人員 雞精

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