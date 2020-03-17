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中市府提高奬勵金鼓勵吹哨 再提石虎條例闖關

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市農業局長蔡精強說明，市府於去年12月完成石虎熱區的調查。記者陳秋雲/攝影
台中市農業局長蔡精強說明，市府於去年12月完成石虎熱區的調查。記者陳秋雲/攝影

台中市政府今日舉辦市政會議，通過「台中市檢舉固定汙染源違反空氣汙染防制法案件獎勵辦法」將檢舉獎金提高5%「吹哨者」加倍提高10%，鼓勵民眾挺身而出，揪出不法汙染源。

市政府前團隊研擬「台中石虎保育自治條例」草案，兩度送台中市議會審查未過，市府完成石虎棲地調查，加強保育實質工作，市政會議通過，將送市議會審查。

市長盧秀燕表示，檢舉固定汙染源獎勵辦法是改善台中空汙的重大法案，提高檢舉獎金，與民眾合作揪出不法空汙，讓汙染源無所遁形。

另盧秀燕指出「台中市石虎保育自治條例」是非常重要的生態保育法案，前市府兩度送審未過，但基於環境永續、生態平衡一貫立場，市府沒有放棄，去年開始舉辦9場次地方說明會及進行棲地族群調查，將持續與議會溝通，盼該自治條例順利通過，將石虎保育工作法制化，達成自然生態平衡。

農業局長蔡精強說明，市府於去年12月完成石虎熱區的調查，因此本會期再提修訂後的「台中市石虎保育自治條例」草案交由市議會審查，本次修訂重點在於增加獎勵農民友善環境耕作，避免農戶使用化學農藥、除草劑、毒鼠藥等，讓石虎生活場域更友善、食物來源更充足。另外，針對石虎若捕食家禽類，可能造成農戶損失，也將提出生態服務補償獎勵措施。

蔡局長指出，全台灣目前約有500隻左右的石虎，台中市境內的石虎主要分布在后里、東勢、和平、新社、太平、霧峰、北屯等中低海拔淺山地區，他期盼繼苗栗縣後，台中市能成為第二個通過石虎保育自治條例的城市，以提升生態保育意識。

台中市長盧秀燕表示，檢舉固定汙染源獎勵辦法是改善台中空汙的重大法案。記者黃仲裕/攝影
台中市長盧秀燕表示，檢舉固定汙染源獎勵辦法是改善台中空汙的重大法案。記者黃仲裕/攝影

石虎 台中市

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