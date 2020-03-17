消滅荔枝椿象農損 竹山實施生物及噴藥的兩階段防治

竹山鎮公所超前執行「殺蟲計畫」，繼先前針對市區先進行平腹小蜂生物防治來殺蟲卵後，今天起再度展開「紅蟲蟲」荔枝椿象防治作業，4月30日前將持續進行到郊區噴藥殺椿象，希望能將荔枝椿象趕出竹山。

竹山是多農產的農業鄉鎮，為避免往年椿象肆虐情況，為有效防治荔枝椿象危害，鎮公所於3月初透過各里里長協助，在每一棵樹懸掛一張蜂卵卡，而每一張蜂卵卡平均可釋放100逾隻的平腹小蜂，希望透過釋放天敵「平腹小蜂」，降低荔枝椿象的繁殖密度。

今年提前一個月開始進行郊區化學防治，即日起郊區的公共區域的荔枝樹、龍眼樹先行噴灑農藥，希望能利用超前防治，將危害降到最低，等到市區防治階段完成後，目前先針對郊區噴藥，市區也同步進行平腹小蜂生物防治，若真的還有成蟲肆虐情況，5月也會再進行化學防治。