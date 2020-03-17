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里山動物園列車 集集石虎號3/20二水站首發

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
結合生態保育，台鐵又出新的教育列車，「集集石虎號」列車將於3月20日自彰化二水站發車。圖／特生中心提供
結合生態保育，台鐵又出新的教育列車，「集集石虎號」列車將於3月20日自彰化二水站發車。圖／特生中心提供

鐵道看過來！台鐵集集線本周末又有新的彩繪列車要亮相了，3月20日首航的「集集石虎號」列車，由特有生物研究保育中心與台鐵局合作，以古典穩重的墨綠、靛青、茶褐、棕紅色為基底，4節車廂分別彩繪上石虎、山羌、白鼻心、臺灣野豬、臺灣野兔、竹雞、赤腹松鼠和莫氏樹蛙等，成為一輛行動動物列車，帶大家認識里山生物。

繼石虎列車開進台鐵集集支線半年以來，顯目的金黃色外型，吸引不少民眾的目光，如同一座活動中的「國立集集美術館」，而位在集集鎮的特生中心，更是國家級的台灣特有種野生動物的中途之家，扮演著特有種生物的生態保育及救傷安置野放的重任。

特生中心指出，考量到台鐵二水至車埕集集支線沿途的鄉鎮，多是典型的里山環境，與台鐵局合作彩繪「集集石虎號」4列車廂內，伴隨著旅客到沿途的里山小鎮漫遊，放慢生活步調，帶著好心情，認識里山生物外，還有介紹石虎的生平小故事，與精緻俏皮的國產材石虎木雕，讓國人關注里山生物的保育，讓列車不僅是運送旅人的交通工具，更是環境教育知識的承載平台。

特生中心表示，「集集石虎號」列車將於3月20日自彰化二水站發車，當天更有春魚工作室《瀕臨絕種團RESCUTE》成員「石虎15號」coser，陪伴乘客搭乘首航列車並互動拍照，紀念套票亦將於首航當日上午在二水站同步限量發行，列車至明年3月底前每周六有固定班次於集集支線運行。

「集集石虎號」列車將於3月20日自彰化二水站發車，首發當天販售紀念套票。圖／特生中心提供
「集集石虎號」列車將於3月20日自彰化二水站發車，首發當天販售紀念套票。圖／特生中心提供
結合生態保育，台鐵又出新的教育列車，「集集石虎號」列車將於3月20日自彰化二水站發車。圖／特生中心提供
結合生態保育，台鐵又出新的教育列車，「集集石虎號」列車將於3月20日自彰化二水站發車。圖／特生中心提供

彩繪列車 集集 石虎

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