中市府紓困射9箭 盧秀燕：600億還沒來地方先撐住

台中市長盧秀燕今天受訪表示，市府2月提出紓困三箭，3月擴大推出紓困9箭，9大措施中有不少是減免地方稅，同時也有很多補助方案，預估受惠者逾60萬人次。她說，在中央600億元紓困預算還沒下來前，市府要先hold住，協助業者撐著，紓困方案正陸續執行中。

盧秀燕說，疫情瞬息萬變，市府必須滾動式檢討，因應每天不同的新規定跑出來，她要求市府加強宣導、嚴格執行。目前市府執行紓困九箭，已有成果。

第一箭、市場攤商租金八折，經發局主管公有市場、公有民營 市場、攤販集中區，在109年5月前使用費及租金八折。 109年3月後各期使用費及租金展延至109年9月繳納。 適用對象是全市42處公有零售市場4600位攤商、8處道路型攤販集中區1100名攤商、公有民營37處市場 ，預估1200萬元。

第二箭、市府BOT、OT、ROT租金、權利金延緩半年繳納。符合契約規定前提下，廠商租金、權利金延後半年繳付。適用對象是、帝國製糖廠、台中市眷村文物館、台灣民俗文物館、台中放送局、摘星山莊、台中市役所、台中刑務所演武場等超過50家業者。

第三箭、消費折扣券振興商圈經濟，投入經費500萬辦理「商圈消費滿百元送十元」活動，凡到本市轄管商圈配合活動店家消費單筆消費 滿100元送10元商圈折扣劵。 預計3月底開始實施，預估50萬人受惠。

第四箭、青創及中小企業貸款本金及利息延後繳納，針對已核准的青創及中小企業貸款者，本金及利息繳納年限可多延長1年，預估125案貸款業者受惠，已貸款金額1億3210萬。

第五箭、針對已申請青創貸款利息補貼、今年到期者，書面敘明受疫情影響原因，經審查後，補貼期限可由24 個月延長為36個月。補貼額度164萬元。

第六箭、員工訓練補助方案，鼓勵受疫情影響相關產業之公協會、商圈及 公司行號，辦理員工教育訓練或鼓勵員工線上進修專業課程，總補助總經費500萬元。公司行號最高補助5萬元、公協會：最高補助10萬元。

勞工局針對已減少工時的事業單位，提供免費10人 以上產業專班，對於已通報實施無薪假的事 業單位也運用「充電再出發計畫」提供每 月16小時以上、120小時以下的訓練補助，補助總經費500萬元。

第七箭、非自願性失業勞工或生活困難生活補助，企業若因疫情致營運困難，實施減少工時或無薪假3個月以上，而與勞工終止契約；或者勞工任職同一事業單位一年以上，符合因勞動基準法第11條、第13條但書、第14條或第20條規定而離職者，可向勞工局申請生活補助，符合資格者每人每次補助一個月基本工資，最長補 助兩個月。預估經費2500萬元，1000人受惠。

第八箭、 地價、房屋、 娛樂、牌照稅減稅，今年度公告地價平均調降20.06%，約94%民眾稅負大幅減輕。營業人如因疫情致營業面積縮減、樓層停用部分，原按「營業用」稅率3%課徵房屋稅， 可改按「非住家非營業用」2%課徵。娛樂業者若因疫情致營收減少，可申請調降娛樂稅；業者車輛短期不使用，可向監理機關報停，免繳牌照稅。 受疫情影響而有繳納困難符合規定者，可申請分期或延繳，預估受惠人數11萬人。