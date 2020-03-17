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台中南屯豐樂、廍子非營利幼兒園3月底開始招生

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
嶺東科技大學承辦「豐樂非營利幼兒園」今年8月開始上課，預計招收12個班、318名幼兒，3月21日開始第一階段登記，是南屯區第一所非營利幼兒園。圖／嶺東科大提供
嶺東科技大學承辦「豐樂非營利幼兒園」今年8月開始上課，預計招收12個班、318名幼兒，3月21日開始第一階段登記，是南屯區第一所非營利幼兒園。圖／嶺東科大提供

嶺東科技大學承辦「豐樂非營利幼兒園」今年8月開始上課，預計招收12個班、318名幼兒，3月22日開始第一階段登記，是南屯區第一所非營利幼兒園。

「豐樂非營利幼兒園」鄰近豐樂雕塑公園，教育局委託由嶺東科大承辦，校方將舉辦4場招生說明會，線上報名參加說明會的家長人數重多，防疫期間說明會也呼籲家長要戴口罩。

台中市幼教科科長陳雅新說，非營利幼兒園學費平均每月3500元，低收入及中低收入戶家庭子女免繳費用。嶺東科大校長趙志揚表示，學校秉持大學教育的專業態度，委任由幼教專業30年經驗的韋明淑老師負責幼兒園課程規劃，以「團性」培養為宗旨，訴求讓教育與生活結合。

另外，北屯區廍子非營利幼兒園今年也將開始招生，委由中台科大承辦，是北屯區規模最大的非營利幼兒園，2-3歲2班、3-5歲8班，共10班，可招收272名幼生，3月21日起開始受理第一階段報名，3月29日進行第二階段登記。

中台科技大學兒童教育暨事業經營系教授蘇慧菁是「廍子非營利幼兒園」承辦專案計畫主持人，她表示，廍子非營利幼兒園著重自主探索學習、感官體驗、親子共讀、動手操作等，課程以幼兒園教保活動課程大綱的6大領域設計，有助銜接國小教育。

教育局表示，台中市非營利幼兒園招生第一階段都從3月21日開始，供身心障礙、中度身障子女、低收、中低收、原住民、特殊境遇等6類需求的幼生，及5歲幼兒報名。第二階3月29日起受理沒抽中、2-4歲符合優先入園資格的幼兒，及一般2-4歲幼生報名。

幼兒園 幼教 教育局

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