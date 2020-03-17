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政院宣告生煤條例無效 盧秀燕：倒行逆施與700萬人作對

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕批行政院獨裁粗暴，撤銷生煤管制條例與人民作對！記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕批行政院獨裁粗暴，撤銷生煤管制條例與人民作對！記者陳秋雲／攝影

行政院公告台中市生煤自治條例無效，台中市長盧秀燕今天在市政會議指行政院獨裁粗暴踐踏中部700萬人健康，與人民作對，讓汙染大廠「燒好燒滿」她表示台中市政府會站在人民這一邊，不畏懼任何壓力，繼續減碳！

上周五，行政院宣告，台中市政府和市議會在4年前制定的「管制生煤自治條例」無效。盧秀燕說，台中市生煤管制條例就是一部減煤的法律，目的是為了改善空汙丶保護人民的健康。

盧秀燕談話全文如下：行政院宣布這部法律無效，就等於是不准地方政府減煤，無視於中部空汙，而要讓中部人繼續用肺發電。

燃煤燒炭是破壞環境、裝造空汙，傷害民眾健康的最大殺手，全世界的趨勢就是減煤，進而除煤。

世界潮流許多國家也都制定出減煤除煤的時程表。

反觀，我們的中央政府，不准地方政府減煤，反而執意要讓中火和用煤大廠燒好燒滿，完全無視民眾的呼吸權。

我們對於行政院這種踐踏人民健康、放任空氣汙染、破壞環境生態的獨裁集權粗暴作法，表示嚴重的遺憾和抗議！

尤其這部法律，不只約束中火、中龍鋼鐵等燃煤大廠必須減煤減碳；更要求中火、中龍等20家用煤大戶都要配合更新環保設備，如今行政院也等於一併放寛。

這部生煤管制條例是經過民意機關嚴格審查才制定，而且已經實施4年，但是今天沒有經過任何民意的審議，一句話就説它無效，中央行政機關違反憲政，強暴了民意機關，剝奪地方自治權，大開民主倒車，實在是倒行逆施。

行政院不只宣告本市生煤管制條例無效，不准我們減煤；之前，我們依法撤銷二張中火機組執照，行政院也護航中火，說我們撤照無效，強制恢復中火二部機組執照，等於同意中火十部機組火力全開！

行政院視法律如無物，一而再阻撓地方政府改善空汙的努力，就是要和近700萬的中部民眾健康作對。

最後，我們要呼籲行政院：好好正視中部空污的嚴重性，憐憫人民，拿出執政良心和同理心，和我們一起守護民眾的健康，不要當空污製造廠商的門神。不要讓中部人的肺，變成空氣清淨機。

我們雖然一再被修理打擊，但是我們堅持和中部人站在同一邊，我們會繼續守護民眾的健康，為民眾發聲，never giveup！

行政院 中火 台中市

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