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4900人受惠 彰化免費為國一女生注射子宮頸癌疫苗

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府配合衛生福利部國民健康署政策，即日起，免費為國一女生接種2價公費HPV子宮頸癌疫苗，並安排醫療團隊前往48所國中接種服務，減少家長勞碌奔波。資料照片／彰化縣政府提供
彰化縣政府配合衛生福利部國民健康署政策，即日起，免費為國一女生接種2價公費HPV子宮頸癌疫苗，並安排醫療團隊前往48所國中接種服務，減少家長勞碌奔波。資料照片／彰化縣政府提供

為防治子宮頸癌，彰化縣政府配合衛生福利部國民健康署政策，即日起，免費為國一女生接種2價公費HPV子宮頸癌疫苗，並安排醫療團隊前往48所國中接種服務，減少家長勞碌奔波，預計4900人學生受惠。

衛生局指出，子宮頸癌是少數可以透過疫苗防範於未然的癌症，2價人類乳突病毒疫苗（俗稱子宮頸癌疫苗）可預防第16、18型人類乳突病毒相關子宮頸癌病變，防護率可達近7成，此疫苗以青少女時期、無性經驗及未曾感染人類乳突病毒者的接種效果較高，預防效益最佳。

衛生局表示，實施這項健康政策，期望幫助國一女生遠離子宮頸癌的威脅，期盼透過政策的推動，保護女性免於子宮頸癌威脅。

不過，衛生局提醒，接種疫苗並不能完全免除子宮頸癌發生，仍須定期接受子宮頸抹片，而抹片檢查能早期偵測癌前病變，因此疫苗與抹片雙管齊下，才能加倍保護女性有效杜絶罹患子宮頸癌。

如有相關人類乳突病毒疫苗接種相關問題可洽彰化縣衛生局疾病管制科聯絡人及電話：彰化縣衛生局疾病管制科王薇婷（04)7115141-5103。

子宮頸癌 衛生局 疫苗

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