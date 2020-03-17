彷彿置身土耳其棉堡 台中烏石坑魚梯變打卡熱點

新冠肺炎疫情嚴峻，民眾多選擇到戶外踏青，台中市和平區烏石坑溪近來完成「魚梯」工程，只要抓對角度，拍起來就像去到土耳其景點「棉堡」，也吸引許多民眾前往遊憩、拍攝。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，戶外踏青也成為許多民眾選擇，原是台中市和平區烏石坑社區的烏石坑溪，近日才剛完成「魚梯」工程，但網友發現，只要抓對角度拍攝，景色與土耳其知名景點「棉堡」相似，不用出國就能感受異國風情，吸引許多慕名前來的觀光客。

但因烏石坑社區道路狹小，可供停放車輛地點不多，和平警分局也派員前往指揮交通，雙崎派出所所長許棋舜表示，請民眾進入社區務必遵守交通規則，聽從警方指揮引導。

許棋舜指出，烏石坑溪是公告護溪河段，禁止捕抓魚類，且有設置「危險水域，請勿戲水」警語立牌，目前因尚有部分工程仍未完成，請遊客勿在危險水域戲水，或違法垂釣、捕魚，進入「魚梯」影響魚蝦洄游。

警方也提醒，天候不佳時，可能因為上游山區傾盆大雨，隨時都有溪水暴漲的可能，當氣象局發布降雨預警，請民眾儘速遠離溪床，以免發生危險。