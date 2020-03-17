快訊

何時全面禁止外國人入境台灣？陳時中：幾乎了

召喚緊急狀態？日本謀算「防疫修法」的政治逆襲

彷彿置身土耳其棉堡 台中烏石坑魚梯變打卡熱點

中央社 / 台中17日電

新冠肺炎疫情嚴峻，民眾多選擇到戶外踏青，台中市和平區烏石坑溪近來完成「魚梯」工程，只要抓對角度，拍起來就像去到土耳其景點「棉堡」，也吸引許多民眾前往遊憩、拍攝。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，戶外踏青也成為許多民眾選擇，原是台中市和平區烏石坑社區的烏石坑溪，近日才剛完成「魚梯」工程，但網友發現，只要抓對角度拍攝，景色與土耳其知名景點「棉堡」相似，不用出國就能感受異國風情，吸引許多慕名前來的觀光客。

但因烏石坑社區道路狹小，可供停放車輛地點不多，和平警分局也派員前往指揮交通，雙崎派出所所長許棋舜表示，請民眾進入社區務必遵守交通規則，聽從警方指揮引導。

許棋舜指出，烏石坑溪是公告護溪河段，禁止捕抓魚類，且有設置「危險水域，請勿戲水」警語立牌，目前因尚有部分工程仍未完成，請遊客勿在危險水域戲水，或違法垂釣、捕魚，進入「魚梯」影響魚蝦洄游。

警方也提醒，天候不佳時，可能因為上游山區傾盆大雨，隨時都有溪水暴漲的可能，當氣象局發布降雨預警，請民眾儘速遠離溪床，以免發生危險。

土耳其 疫情 台中市

延伸閱讀

郵輪出現疑似肺炎感染者？蘇逸洪駁斥「只是感冒」

對戈貝爾已氣消 米契爾提醒民眾新冠肺炎可怕處

漫威明星確診 「雷神索爾」海姆達爾證實染新冠肺炎

土耳其新冠肺炎跳增29例 確診達47例零死亡

相關新聞

空拍直擊／昔日旅遊景點首選 台灣民俗村的美麗與哀愁

曾被喻為台灣十大旅遊景點第一名的台灣民俗村，因為九二一大地震後，人氣下滑，負債最高曾達近30億元，13年前遭到法拍，經營...

政院宣告生煤條例無效 盧秀燕：倒行逆施與700萬人作對

行政院公告台中市生煤自治條例無效，台中市長盧秀燕今天在市政會議指行政院獨裁粗暴踐踏中部700萬人健康，與人民作對，讓汙染...

4900人受惠 彰化免費為國一女生注射子宮頸癌疫苗

為防治子宮頸癌，彰化縣政府配合衛生福利部國民健康署政策，即日起，免費為國一女生接種2價公費HPV子宮頸癌疫苗，並安排醫療...

第一桶金／5萬元創業 林耀清以「誠」闖出一片天

中市多家知名飯店、大樓空調，都由日誠空調公司設計與施作，負責人林耀清去年還獲選南門扶輪社長，帶領社友做公益頗具口碑；他當年僅是高職夜校畢業，憑著對市場觀察、學習，僅以5萬元創業，達到如今企業規模讓人佩服。

空品亮橘燈 中市啟動二級應變

台灣西半部空氣品質連續3天不良，台中市昨14個測站，有8個亮橘燈，對敏感群組不健康；市府啟動應變措施減緩空汙發生，提醒民眾自我防護。

農委會允解編 太平枇杷專區有譜

中市太平山區盛產枇杷，但農民常擔憂林務局要收回山區林地，也飽受猴害；農委會主委陳吉仲實勘，同意進行保安林地解編，在當地設置「太平枇杷專區」，並鼓勵農民以電網驅趕獼猴。

中市消弭民怨 啟動「路修復平50公里」

「路不平」一直是最大民怨，台中市長盧秀燕昨宣布，啟動中市的「路修復平50公里」，工區包括大甲、大安、外埔、清水、烏日、后里、豐原、神岡、大雅、潭子、霧峰和新社共12區，今年8月完工；明年會再編經費修復28公里，讓自來水挖管後的道路全部復平。

緊張中做好準備 加拿大台人 戴口罩不怕訕笑

台中鋼琴老師蕭模雯陪女兒在加拿大溫哥華讀高中，三月一日帶女兒到紐約鋼琴演奏後飛回溫哥華的機上，母女倆全程戴口罩和護目鏡，遭其他旅客訕笑，「他們的笑聲聽得很清楚」，連坐計程車也被質疑「你們生病了嗎？」而不太想載，但「我認為自己的慎重是對的」。

防疫 彰化納管600家餐飲、賣場

為防止新冠肺炎病毒傳播，彰化縣政府公告「彰化縣連鎖餐飲業及綜合商品零售業嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫措施」，要求全縣600家業者應遵守「五大防疫措施」，拒絕、規避或妨礙防疫措施者，將依法開罰。彰化縣長王惠美昨天還親自到美食區示範如何安全用餐。

台中紓困九箭 綠批射歪 市府：受惠者多

國際新冠肺炎疫情加劇，產業經濟持續下滑。台中市議會民進黨團昨邀產業界代表談市府「紓困九箭」，黨團批「全射歪」，有出席業者建議目前向銀行貸款困難，希望政府出面協助。或調降房屋稅率、娛樂稅。市府表示，提供青創及中小企業貸款優惠利率申貸等措施，多數業者受惠，另設單一窗口專線專人解說，持續努力紓困。

防疫 中市府局處室內500人以上活動 需專簽

因應新冠肺炎疫情，台中市政府今發布「中市府疫情防疫規範」，即日起市府及所屬機關禁止辦理室內500人以上、戶外1000人以...

政院拍板「高中以下師生禁出國」 林明溱：配合

新冠肺炎疫情延燒，新北市長侯友宜今宣布，高中以下師生6月底前原則上禁止出國，台北、桃園、台中等地紛跟進，中央流行疫情指揮...

熱門新聞

全國第二資深里長伯過世 里民擔架抬進投票所都要選他

彰化92年歷史古宅似「宮原眼科」 賣家出售2500萬盼人接手

網路瘋傳苗栗疑有新冠肺炎確診個案 警方要查假消息

基隆市區要建觀景電梯直達中正公園 議員擔心拖垮財政

航警局前局長丶台中縣前局長陳瑞添辭世 老友不捨

台南屢傳居家檢疫者偷跑 市長嗆不吃蘿蔔就賞棍子

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。