空拍直擊／昔日旅遊景點首選 台灣民俗村的美麗與哀愁

曾被喻為台灣十大旅遊景點第一名的台灣民俗村，因為九二一大地震後，人氣下滑，負債最高曾達近30億元，13年前遭到法拍，經營權易主後，縮小經營規模。除了飯店正常營運之外，其他遊樂設施停擺，地主日前悄悄進行拆除作業，經媒體報導後，彰化縣政府以沒有取得拆除執照為由，勒令停工。

記者實地走訪當地，發現人煙稀少，除了大型重機及自行車車聚路過之外，其實並不熱鬧，透過空拍直擊發現，著名景點慶豐門已遭到怪手破壞，整體門面傾斜，其他古式建築、廟宇以及遊樂園部份也已遭到拆除，園區內滿目瘡痍，好像一座大型癈墟，當地人紛紛感嘆昔日榮景不再。

從事髮型設計的朱惠君表示，國小的時候，曾與家人一起前往遊玩，印象最深刻的是園區內的旋轉木馬，那時彰化並沒有這樣規模的遊樂園，所以覺得很新奇。

任職機車零售的黃鴻咏指出，九二一大地震前，台灣民俗村是彰化一個重要的著名景點，每到假日就人潮眾多，裡面的一些古蹟建築，讓人彷彿置身於農村時代，喚起多數民眾小時候的回憶，拆除了其實蠻可惜的，因為業主當初要打造這個景點也十分不簡單。

擔任健身教練的余尚叡提到，台灣民俗村是他小時候一個重要的回憶，尤其是剛踏入園區就看到雄偉的慶豐門，整體的建築也讓人覺得古色古香，拆除了其實是象徵一個時代性的沒落。