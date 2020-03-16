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擔心養生館成為防疫死角 南投衛生單位加強查核宣導

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投衛生局要求縣內業者定期進行防疫消毒，上周起針對養生館行業，加強稽查並宣導預防衛教。記者黑中亮／攝影
南投衛生局要求縣內業者定期進行防疫消毒，上周起針對養生館行業，加強稽查並宣導預防衛教。記者黑中亮／攝影

針對彰化縣提高對連鎖餐飲業及綜合商品零售業的防疫措施，南投縣衛生局表示，雖未公告要求業者應遵守「五大防疫措施」，已自春節起配合建設處、消防局及警察局前往各個營業場所，實施環境衛生檢查，同時宣導防疫的必要性，並要求定期防疫消毒、改善內外清潔，讓顧客安心消費，上周起就縣內偏多的養生館行業，稽查並加強業者的防疫作為。

養生館是南投縣特有的行業，沿省道台三線，以草屯、南投、竹山3鄉鎮市最為普遍，因未被列入特種行業而越開越多，基於新冠肺炎病毒的高傳染率，南投衛生局上周起配合警、消、建管單位聯合稽查並加強業者防疫衛教外，並提供中、泰、越、印四種語言的洗手宣導單，做好防疫措施。

南投衛生局說，縣內不少民眾有按摩舒壓需求，不少人習慣到「養生館」舒壓按摩，防疫人員發現養生館屬於密閉空間之一，從業人員與顧客近距離接觸且長時間服務，一般按摩時間至少50分鐘，長則2小時，非常容易成為新冠病毒傳染密閉空間，因而列為防疫重點場所，教導業者及工作人員，學習泡製漂白水及清潔消毒的注意事項，並提醒從業人員若有發燒、咳嗽、呼吸道等症狀時，應暫停工作即刻就醫。

衛生局呼籲，一般民眾對於消毒的相關概念較弱，不只養生館，包括連鎖餐飲業、綜合商品零售業，為讓顧客安心消費，業者應透過現場實地防疫宣導，強化員工防疫知能，民眾容易碰觸的死角，或細菌、病毒可能藏在表面，都需要定時消毒，另外，館內密閉空間，若現場環境可以定時開窗讓空氣流通也很重要。

南投衛生局要求縣內業者定期進行防疫消毒，上周起針對養生館行業，加強稽查並宣導預防衛教。記者黑中亮／攝影
南投衛生局要求縣內業者定期進行防疫消毒，上周起針對養生館行業，加強稽查並宣導預防衛教。記者黑中亮／攝影

衛生局 按摩

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