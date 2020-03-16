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埔里「三月雪」遇春雨悄綻　花季活動卻恐停辦

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣山區油桐花在春雨後悄悄綻放，埔里鎮「牛耳藝術渡假村」已花開1成，預計4月將進入最佳觀賞期。記者賴香珊／攝影
南投縣山區油桐花在春雨後悄悄綻放，埔里鎮「牛耳藝術渡假村」已花開1成，預計4月將進入最佳觀賞期。記者賴香珊／攝影

時序入春，南投縣山區油桐花在春雨後悄悄綻放，埔里鎮「牛耳藝術渡假村」已花開1成，預計4月將進入最佳觀賞期；而面對即將到來的「南投桐花季」系列活動，縣府考量屬戶外活動將如期舉行，若國內疫情有重大變化仍不排除停辦。

縣府指出，每年4、5月進入油桐花季，唯今年因春冬之際氣候暖濕，日前又下了幾場雨，油桐樹因有春雨滋潤，促使部分桐花「偷跑」漸綻，像埔里、國姓山區都有桐花已陸續開花，花季較往年提早了半個月，又見「三月雪」。

其中，埔里鎮賞桐勝地「牛耳藝術渡假村」目前園內已花開1成，近期已有少數遊客順道遊賞，園區經理張几文說，因日前天氣時晴時雨，水氣充足又不會太冷，有助於花苞綻放，所以園內桐花已出來見客，但4月初至中旬仍是最佳觀賞期。

而每年4至5月登場的「南投桐花季」系列活動，今年首場預計4月18日在牛耳藝術渡假村辦理，24、25日在魚池五城村德龍宮戶外廣場，5月2日竹山文化園區、5月9日水里民和村益則坑，但因正值防疫期間，停辦與否將持續觀察。

縣府文化局表示，考量「南投桐花季」為戶外活動，且群聚人數應不會超過千人，初步評估將能按原定計畫如期舉行，但近期會持續關注新冠肺炎疫情，若國內疫情出現重大變化，後續將依中央流行疫情指揮中心指示辦理，因此也不排除停辦。

南投縣山區油桐花在春雨後悄悄綻放，埔里鎮「牛耳藝術渡假村」已花開1成，預計4月將進入最佳觀賞期。記者賴香珊／攝影
南投縣山區油桐花在春雨後悄悄綻放，埔里鎮「牛耳藝術渡假村」已花開1成，預計4月將進入最佳觀賞期。記者賴香珊／攝影

桐花 疫情 埔里

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