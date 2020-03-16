強化緊急應變 台中護理機構防疫演練

台中市政府今天針對護理機構舉行防疫演練，進行發現疑似感染個案時的隔離、轉送與消毒等措施。市府表示，演練將製成影片，分享給其他護理機構，提升全體工作人員的實戰力。

因應新冠肺炎疫情，中市府針對長照機構「提前部署」，今天邀請疾病管制署中區管理中心主任劉碧隆、傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬、護理感染控制委員蘇淑貞等人，前往大里仁愛醫院附設護理之家視察防疫演練。

演練情境為護理之家住民出現呼吸道症狀，且有發燒及呼吸喘等症狀，立即將病人轉至隔離室，並通報醫院感染科及感染管制組協助疫調，經評估患者有發燒及呼吸道症狀，且家屬有國外返台接觸史，立即將原房間其他住民暫時隔離照護，並進行樓層全面性消毒。

台中市衛生局長曾梓展指出，演練中相關人員穿戴N95口罩、手套、護目鏡、隔離衣等各項防疫裝備，模擬出現疑似肺炎案例時的標準作業程序，包含隔離、轉送醫院就醫流程、環境清潔消毒、住民分區及限制新住民入住等措施，盼藉實際演練，強化工作人員的防疫能力。

他表示，演練將製成影片，分享給其他護理機構，各機構均應做好衛生管制，包括訪客及工作人員健康管理資訊確認（含旅遊史、接觸史）、日常防疫演練、基本個人衛生防護措施等，「平時多一分準備，災時減一分傷亡」，降低群聚感染的風險。